أبوظبي: افتتحت هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مركز الخدمة ومشروع بيوت منتصف الطريق في منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لوضع منظومة خدماتها في متناول جميع شرائح المجتمع، وتعزيز الدعم المخصص والشامل لجميع أفراد الأسرة.

ويأتي الافتتاح ضمن مساعي الهيئة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية، وتعزيز استقرار وتماسك الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتماشياً مع أهداف «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

أُقيم حفل الافتتاح بحضور معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، والعميد حمدان المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وسعادة محمد المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، والمستشار محمد الحارثي، وكيل نيابة منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وحمد المنصوري، مدير مستشفيات منطقة الظفرة، وعالية الحوسني، المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية في مبادلة، والدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول - الهوية الوطنية وجودة الحياة والمسؤولية المجتمعية في مجموعة أدنوك، وعدد من الشخصيات وممثلي الجهات الشريكة والمؤسسات المحلية.

وقالت سعادة سلامة عجلان العميمي,المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «يجسّد افتتاح هذه المرافق الجديدة في منطقة الظفرة التزامنا بوضع الخدمات في متناول الأسر وجميع أفراد المجتمع أينما كانوا، ويعكس الرؤية الطموحة التي تمتد من قلب العاصمة أبوظبي إلى عمق منطقة الظفرة، لتُلبي تطلعات الأسر في كل مكان وتحاكي احتياجات المجتمع. إننا من خلال هذه المبادرات نعمل بجدّ على تعزيز الترابط الأسري، لضمان حصول كل فرد في الأسرة على الدعم والرعاية التي يستحقها، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر».

وأضافت سعادتها: «يحمل هذا التوسع الجغرافي في الخدمات رسالة واضحة بأن كل أسرة في منطقة الظفرة تستحق الدعم والرعاية والأمان والكرامة، وفرص النمو والازدهار، والأمل بمستقبل أفضل».

ويجسد افتتاح مركز الخدمة في منطقة الظفرة دور هيئة الرعاية الأسرية الاستراتيجي كجهة منظّمة للخدمات الاجتماعية والأسرية تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لترسيخ رؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع شامل ومتماسك ينعم فيه كل فرد بالاستقرار. ويُشكّل افتتاح بيوت منتصف الطريق تأكيداً على تبنّي نموذج متكامل لدعم المتعافين من الإدمان في رحلة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي من خلال توفير بيئة داعمة وآمنة تساعدهم على الانتقال تدريجياً من مرحلة العلاج إلى الحياة الطبيعية.

وتتطلع هيئة الرعاية الأسرية من خلال هذه الخطوة إلى دعم استقرار الأسرة والمجتمع عبر تقديم خدمات تُركّز على حماية الأسرة ورعاية أفرادها، وتشمل الاستشارات والإرشاد، والاحتواء والرعاية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، والتمكين والتوعية، ورؤية المحضون، وهي تضع دور هيئة الرعاية الأسرية موضع التطبيق العملي لتمكين أفراد الأسرة والمجتمع في منطقة الظفرة.

نبذة عن هيئة الرعاية الأسرية:

تعد هيئة الرعاية الأسرية إحدى الجهات التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتؤدي دوراً محورياً فضمن منظومة القطاع الاجتماعي في الإمارة انطلاقاً من رؤيتها الهادفة لبناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكاً. وتعتمد الهيئة في عملها نهجاً متكاملاً يركّز على الوقاية، والدعم، والتمكين، من خلال تقديم منظومة شاملة من الخدمات الاجتماعية والنفسية والأسرية التي تضع الإنسان في صميم اهتمامها، وتستجيب لاحتياجات مختلف أفراد المجتمع عبر مراحل حياتهم المختلفة.

وتضطلع الهيئة بدور تنسيقي وتمكيني بالتعاون مع شركائها ضمن المنظومة الاجتماعية، وتقدّم عبر مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة خدمات متكاملة تشمل الاستشارات والإرشاد الأسري النفسي والاجتماعي، والاحتواء والرعاية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، والتمكين وإعادة الدمج، ورؤية المحضون، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الترابط المجتمعي والتنمية المستدامة.وذلك ضمن نطاق العمل الذي أقرّه قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (9) لسنة 2024، وشمل توسيع الخدمات لتضم الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة التأهيل والتمكين، بما في ذلك دعم ضحايا العنف والاتجار بالبشر، ضمن إطار يضمن الخصوصية، ويحفظ الكرامة الإنسانية، ويعزز الأمان والطمأنينة الأسرية والاستقرار المجتمعي.

