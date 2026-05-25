مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تطلق جائزة "جي 42 للفنون والتقنيات المتقدمة" الجديدة، بالتعاون مع "جي 42" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مع فتح باب التقديم حتى 14 أغسطس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2026: كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، خمسة فائزين بجوائز المجموعة إلى جانب أربعة مستفيدين من برنامج الإقامات الفنية، يوم السبت 23 مايو. وذلك تجسيداً لالتزام المجموعة المتواصل بدعم الجيل القادم من المواهب الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز حضورها ومساهمتها في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية في الدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: “احتفاءً بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومسيرتها الرائدة في ترسيخ ثقافةٍ تجمع وتوحّد، وتعزيز مجتمع مبدع ومتماسك، نجتمع اليوم لتكريم نخبة من الشباب الإماراتي الطموحين الفائزين بجوائز المجموعة والمستفيدين من برامجها للإقامة الفنية، تقديراً لما يقدمونه من إسهامات إبداعية تعكس حيوية المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرة شباب الوطن على الابتكار والتميّز والمنافسة على المستويات الإقليمية والعالمية”.

وأكد معاليه أن هذه المناسبة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمواصلة النهج الحضاري والإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاستثمار بالإنسان وتمكين الشباب وتعزيز الثقافة بوصفها جسراً للتواصل والتقارب بين الشعوب. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل اليوم ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً للإبداع والثقافة والتسامح، وحاضنةً للمواهب والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار للإنسانية جمعاء.

وأضاف معاليه: “إن ما حققته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدى ثلاثة عقود يمثل نموذجاً وطنياً ملهماً في دعم الحركة الثقافية والفنية في الدولة، وفي بناء منصات حقيقية لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وفتح الآفاق أمامها للوصول إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة الثقافة العالمية، ويؤكد إيماننا العميق بأن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتقدمة وترسيخ قيم الحوار والانفتاح والتفاهم الإنساني”.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم المبدعين وتمكين الشباب وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار الثقافي والفني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع المعرفة وتعزيز الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً، معرباً عن تقديره لكافة الشركاء والمؤسسات الثقافية والفنية التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والفنون.

ومن جهتها، أكّدت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ جوائز المجموعة بالتعاون مع شركاء التعليم الاستراتيجيين تأتي انسجاماً مع رؤيتها لتنمية المهارات وبناء القدرات والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية كمحرك فاعل في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والإبداع والابتكار، والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت: "منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود، تسهم جوائز المجموعة وبرامج إقاماتها الفنية في تطوير مهارات مبدعي وفناني الإمارات الشباب والارتقاء بخبراتهم، وتصقل تجاربهم في مجالات التصميم والاستدامة والفنون الأدائية والبصرية والتعبير الإبداعي".

وتابعت سعادتها: "بالشراكة مع جلف كابيتال، وتوتال للطاقات، وليكول بدعم من فان كليف آند أرابيلز، ودولتشي آند غابانا، والمعهد الفرنسي في الإمارات، ومؤسسة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التابعة لوزارة الثقافة الفرنسية، والمدرسة الدولية للسينما في باريس، نحتفي هذا العام بفوز كلّ من بدور النويس من كلية روز بروفورد لندن بجائزة الإبداع، وعبد الرحمن المدني من كليات التقنية العليا بجائزة الفنون البصرية، ومن الجامعة الأمريكية في دبي روضة الزعابي الفائزة بجائزة التصميم المستدام، وسارة النوري الفائزة بجائزة تصميم المجوهرات، وميثاء الأنصاري من جامعة الشارقة الفائزة بجائزة تصميم الأزياء، كما نكرّم سارا الخيّال وسرّاء الشّحي من جامعة زايد، وميرا الجساسي من الجامعة الأمريكية في دبي، وأحمد العريقي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، من برامج الإقامات الفنية في فرنسا".

جوائز 2025

قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جوائزها لعام 2025 بالتعاون مع جلف كابيتال، وتوتال للطاقات، ومدرسة "ليكول الشرق الأوسط لفنون المجوهرات" بدعم من "فان كليف آند آربلز"، ودولتشي آند غابانا. وتبرز هذه الشراكات الالتزام المشترك بالاحتفاء بالتميّز ورعاية المواهب الإبداعية الواعدة في عدد من التخصصات الرئيسة في مجالات الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والتصميم، بما يعزز من حضور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للفنون وحاضنة للتنمية الثقافية والإبداعية.

التعاون مع جلف كابيتال

تحتفي جائزة الإبداع من جلف كابيتال - مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لعام 2025 بإبداع الشباب الإماراتي في الموسيقى والمسرح وفنون الأداء، وتشجع على ابتكار أساليب جديدة للتفاعل المجتمعي والوصول إلى الجمهور. نالت بدور يوسف النويس، الحاصلة على درجة البكالوريوس في التمثيل من جامعة باث سبا، الجائزة عن مشروعها "شغف"، وهي مسرحية درامية تستكشف قضايا الهوية والأصالة والانتماء من خلال فنون الأداء.

وفاز بجائزة الفنون البصرية من جلف كابيتال - مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لعام 2025 عبد الرحمن المدني، خريج كليات التقنية العليا لعام 2014، عن فيلم "عوق" الذي يقدّم قراءة فنية لقوة المرأة وقدرتها على الصمود في المجتمعات العربية ومنطقة الخليج.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال: "نحتفل هذا العام بمرور 15 عاماً على شراكتنا مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهي شراكة أسهمت في تمكين أجيال من المبدعين الشباب ومساندتهم في إطلاق أقصى إمكاناتهم الفنية. ومن خلال جائزتي الإبداع والفنون البصرية من جلف كابيتال - مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نوفر للمواهب الشابة الأدوات والدعم اللذين يمكنانهم من إبراز أعمالهم وتسريع مسيرتهم الاحترافية نحو نجاحٍ مستدام".

وأضاف الدكتور الصلح: "نواصل العمل على تجسيد هذه الرؤية المشتركة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لاكتشاف المواهب الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من الانطلاق بثقة نحو المستقبل الذي تستحقه".

التعاون مع توتال للطاقات

تقديراً لأعمال التصميم الاستثنائية التي تراعي الاستدامة، مُنحت جائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات لعام 2025 إلى روضة الزعابي من الجامعة الأمريكية في دبي عن مشروعها المبتكر "كريستالات الصحراء" الذي يقدّم تصوراً لمتحف يستجيب لظروف المناخ الصحراوي مستلهماً خصائص البيئة المحلية، حيث تتكامل الكتل المعمارية المنحوتة، وحركة المياه المُتحكم بها، وفتحات الواجهات المدروسة، وتنسيق النباتات المحلية ضمن منظومة بيئية متكاملة تسهم في خفض الحرارة وتعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي، وتدمج مبادئ الاستدامة في تجربة الزائر.

من جانبه، قال سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الإمارات "يشكل اعتماد مبادئ الاستدامة في التصميم عنصراً أساسياً لحماية البيئة وبناء مستقبل أكثر مسؤولية. ومن خلال جائزة التصميم المستدام من توتال للطاقات، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نعمل على دعم المواهب الشابة لتطوير حلول إبداعية تستشرف المستقبل وتسهم في معالجة التحديات البيئية القائمة وأوجه القصور المرتبطة بها".

وأضاف عمر: "تعكس هذه الجائزة التزامنا بترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب عملياتنا، إلى جانب تعزيز تواصلنا مع المجتمعات التي نعمل فيها واستدامة دعمنا لها".

التعاون مع ليكول – مدرسة فنون المجوهرات في الشرق الأوسط

وفي مجال التصميم والحرف اليدوية والتراثية، كرمت جائزة تصميم المجوهرات من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع ليكول -مدرسة فنون المجوهرات في الشرق الأوسط، وبدعم من "فان كليف آند آربلز" سارة النوري من الجامعة الأمريكية في دبي عن تصميمها "مشبك المرية"، المستلهم من الفن الإسلامي والعمارة المحلية والمجوهرات الإماراتية التقليدية.

وقالت صوفي كلوديل، مديرة "ليكول - مدرسة فنون المجوهرات" في الشرق الأوسط: "تجسد جائزة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لتصميم المجوهرات، بالشراكة مع "ليكول - مدرسة فنون المجوهرات" وبدعم من "فان كليف أند آربلز"، رسالتنا الهادفة إلى تعزيز ثقافة فنون المجوهرات عبر برامجنا المتخصصة في التطوير المهني. ومن الرائع أن نشهد كيف ينجح مصممو المجوهرات الموهوبون في الإمارات في المزج بين الحرفية الرفيعة والإرث الثقافي والتقاليد الأصيلة، لتقديم قطع متفرّدة تنبع من الجذور الثقافية وتعكس هويتهم الخاصة. نحن فخورن بهذه الشراكة الراسخة والمثمرة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إذ نواصل عاماً بعد عام دعم الروابط المجتمعية التي تسهم في تمكين الجيل الجديد من مصممي المجوهرات في دولة الإمارات، وصقل مهاراتهم، والاحتفاء بما يقدّمونه من إسهامات لافتة في عالم فنون المجوهرات."

التعاون مع دولتشي آند غابانا

وفي إطار دعم المصممين الإماراتيين الشباب في مجال الأزياء، كرّمت جائزة التصميم 2025 من دولتشي آند غابانا ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مصممة الأزياء الإماراتية ميثاء الأنصاري عن تصميمها "تفاصيل تجسّد هويّتنا"، وهو عن عباية تعبّر برؤية فنية مبتكرة عن الهوية، وتجمع بين الثقافات بلغة التصميم.

ومنذ انطلاق مسيرتهما المهنية، حرص دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا على دعم الإبداع بجميع أشكاله، انطلاقاً من إيمانهما بالتطور ورغبتهما في إحداث أثر حقيقي وإلهام الأجيال الجديدة عبر المعرفة والطموح الإبداعي. وفي هذا السياق، أكدت جائزة التصميم 2025 من دولتشي آند غابانا ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دورها الهام في رعاية المصممين الصاعدين، من خلال تزويدهم بالأدوات والتقدير اللازمين لبناء مسيرة مهنية راسخة وذات أثر في فن تصميم الأزياء. وقد تميز المشاركون في هذه الدورة بأعمال لافتة تجاوزت مفهوم قطعة الملابس، لتروي قصصاً مؤثرة وتعكس رؤى إبداعية واضحة.

برنامج الإقامات الفنية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

يجسّد برنامج الإقامات الفنية التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برعاية المواهب الإماراتية الصاعدة، من خلال إتاحة منصات دولية تدعم التطور الإبداعي والتبادل الثقافي والنمو المهني. ومن خلال شراكات مختارة مع مؤسسات عالمية رائدة، يتيح البرنامج للفنانين الشباب صقل مهاراتهم وتوسيع شبكات علاقاتهم والتعرّف إلى تجارب فنية متنوعة ضمن مجتمعات إبداعية نابضة بالحيوية.

في عام 2025، شارك أحمد العريقي من الجامعة الأمريكية في الشارقة في "ركن الأفلام القصيرة – ملتقى الصناعة" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وهو منتدى مخصص لمحترفي صناعة الأفلام القصيرة.

كما التحقت ميرا الجساسي من الجامعة الأمريكية في دبي ببرنامج الإقامة في صناعة الأفلام لدى المدرسة الدولية للسينما في باريس (إسرا)، التابعة للمدرسة العليا للإخراج السمعي البصري والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا. ويجمع البرنامج مشاركين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للالتحاق ببرنامج للتطوير المهني عبر دروس متقدمة وزيارات ثقافية في باريس، إلى جانب العمل بشكل تعاوني على إنتاج فيلم روائي قصير، بدءاً من الفكرة وصولاً إلى الإصدار النهائي.

وأكملت سرّاء الشحي برنامج إقامة في صناعة الأفلام في المدينة الدولية للفنون في باريس، وهو برنامج مرموق يتيح لصانعي الأفلام توسيع شبكاتهم الدولية وتعزيز حضورهم الفني من خلال التبادل الثقافي.

في مجال الحرف، تم اختيار سارة الخيال من جامعة زايد للمشاركة في برنامج "إلهام للحرف 2025" للإقامة الفنية التابع لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والذي يُنظم بالشراكة مع المعهد الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة الصناعات الوطنية. ويتيح هذا البرنامج للمصممين والحرفيين العاملين في الممارسات الحرفية المعاصرة فرصة الانخراط في منظومة الحرف الفرنسية واكتساب خبرات جديدة ضمن بيئتها الإبداعية.

كما توفّر برامج التعليم المتنوعة التي تقدّمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دعماً منظماً وتوجيهاً وفرصاً للتطوير المهني عبر مراحل متعددة من المسيرة الفنية، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للصناعات الثقافية والإبداعية.

جائزة جي 42 للفنون والتقنيات المتقدمة

ومع تواصل تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تشكيل ملامح المشهد الفني، أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جائزة "جي 42 للفنون والتقنيات المتقدمة" الجديدة، بالتعاون مع شركة "جي 42" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف دعم دمج التقنيات المتقدمة في ممارسات الفنون البصرية في دولة الإمارات.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة من فناني الدولة، حيث ستتم دعوة ما يصل إلى ستة متأهلين من الدعوة المفتوحة للانضمام إلى الصفوف الدراسية المعتمدة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لمدة أسبوع واحد. ويوفّر البرنامج أساساً فكرياً وتقنياً متيناً، إلى جانب فهم أعمق للاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإنتاج الأعمال الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم المشاركين في تطوير أعمالهم وصقلها استعداداً للاختيار النهائي.

وسيعرض العمل الفائز ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2027. ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 14 أغسطس.

