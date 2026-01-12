الجلسات تهدف لتمكين صناع المحتوى من تطوير علاماتهم الشخصية وتوسيع نطاق وصولهم

تقديم استراتيجيات عملية تناسب مختلف فئات صناع المحتوى

استعراض الدور المحوري لـ"إكس" في مساعدة صناع المحتوى على بناء علاقات حقيقية وذات مصداقية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: نظمت منصة "إكس"، إحدى أبرز منصات التواصل الاجتماعي، سلسلة من الجلسات الرئيسية وورش العمل، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وجرى تصميم هذه الجلسات، التي أقيمت في "إكس كافيه"، بهدف تمكين صناع المحتوى من تطوير علاماتهم الشخصية، وتوسيع نطاق وصولهم، وتعزيز فرص تحقيق الدخل من محتواهم عبر المنصة.

كما قدمت الجلسات استراتيجيات عملية تناسب مختلف فئات صناع المحتوى، بدءاً من المبتدئين في مجال صناعة المحتوى، وصولاً إلى الأسماء البارزة الساعية إلى تعظيم الاستفادة من المزايا المتقدمة والحلول الإبداعية التي توفرها منصة "إكس".

الإبداع على منصة "إكس"

ومن أبرز الفعاليات التي استضافتها المنصة، سلسلة جلسات حملت عنوان (الإبداع على منصة إكس)، قدمت للمشاركين فيها رؤية متكاملة حول تحقيق النجاح في مجالات المحتوى المتخصصة.

وفي جلسة (الإبداع على منصة إكس: الألعاب الإلكترونية)، التي أدارتها كل من فرح حمدان، شريك العملاء، وجود بقسماطي، مدير أول حسابات العملاء في "إكس"، تم استعراض الأساليب التي يتبعها كبار المؤثرين ومؤسسات الرياضات الإلكترونية في بناء قواعد جماهيرية واسعة.

وقدمت كل من وداد سالم، شريك العملاء، وألكساندرا تاسيتش، مدير أول حسابات العملاء في "إكس"، جلسة بعنوان (الإبداع على منصة إكس: أسلوب الحياة)، حيث استعرضتا الاستراتيجيات المتبعة في عالمي الموضة والجمال لبناء العلامات التجارية وإطلاق أحدث الصيحات.

وفي جلسة (الإبداع على منصة إكس: الرياضة)، التي قدمها صانع المحتوى نديم النوري، تم استعراض الدليل العملي الذي يعتمد عليه الرياضيون والفرق للتواصل الفعال مع جماهيرهم ومتابعيهم.

كما استعرضت جلسة (الإبداع على منصة إكس: السفر)، التي قدمها حازم الغصين، مدير أول حسابات العملاء في "إكس"، الإرشادات اللازمة للعلامات التجارية وصناع المحتوى لتحقيق حضور قوي ومؤثر في قطاع السفر.

إتقان صناعة المحتوى على "إكس"

واستضافت منصة "إكس" جلسات متخصصة تمحورت حول الاستراتيجية والابتكار على مستوى المنصة ككل.

فقد قدمت جويل يزبك، رئيس قسم شراكات المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس" جلسة رئيسية بعنوان (المحتوى ومضاعفة الوصول)، استعرضت خلالها الدور المحوري لمنصة "إكس" في مساعدة صناع المحتوى في مجالات الرياضة والموضة والألعاب والثقافة على بناء علاقات حقيقية وذات مصداقية.

وللراغبين في الارتقاء بمهاراتهم على المنصة، قدم صانع المحتوى نديم النوري ورشة عمل متقدمة بعنوان (إطلاق العنان لإمكانيات منصة إكس)، ركز خلالها على تقنيات البحث المتقدم، وأدوات التحليل الفوري، وأساليب تحقيق الدخل.

كما قدمت ستيفاني تيروار، رئيس قسم استراتيجية العلامة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس"، جلسة بعنوان (الحلول الإبداعية على منصة إكس)، حيث سلطت الضوء على المجموعة المتكاملة من الأدوات الإبداعية التي توفرها المنصة، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي جروك، واستعرضت كيفية تحويل الحوارات إلى محتوى عملي يمكن الاستفادة منه.

ونظمت "إكس" أيضاً فعالية (نادي الأعمال الأصلية على إكس: لقاء صناع المحتوى) على مدار أيام القمة الثلاثة، حيث أتاح هذا اللقاء الحصري، الذي استضافه "إكس كافيه"، لصناع المحتوى من مختلف القطاعات فرصة فريدة للتواصل مباشرة مع فريق عمل المنصة، إلى جانب التفاعل مع نخبة من المؤثرين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل المحتوى على "إكس".

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور تجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما استضافت القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وقدمت أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

