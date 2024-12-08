مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم شركة "بارتانا" لتأسيس مقرها الإقليمي ومنشأة تصنيع متطورة في الإمارة

شركة "بارتانا" الناشئة في Hub71 تطور حلولًا مبتكرة لتصنيع الإسمنت منخفض الكربون

تطور حلولًا مبتكرة لتصنيع الإسمنت منخفض الكربون حلول شركة "بارتانا" الجديد تعد الحلول الأكثر ابتكارًا في قطاع الإنشاءات خلال الثلاثين عامًا الماضية

المنشأة الجديدة ستصنّع مواد البناء المبتكرة، وستسهم في دعم جهود أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيعه اتفاقية شراكة مع شركة "بارتانا"، الشركة الرائدة في مجال تطوير التقنيات المناخية المبتكرة وإحدى الشركات الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تأسيس مقرها الإقليمي وتأسيس منشأة تصنيع أسمنت متطورة في الإمارة. وسيساهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في تصنيع مواد البناء منخفضة الكربون، بما يعزز جهود أبوظبي في مجال الاستدامة.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأعمال" الذي أقيم في الفترة ما بين 4 إلى 6 ديسمبر، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتدعم الاتفاقية خطط "بارتانا" في خفض البصمة الكربونية لقطاع الأسمنت والخرسانة العالمي، والذي تبلغ قيمته نحو 400 مليار دولار ويساهم فيما يقرب من 9% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا. وتعد أساليب التصنيع التقليدية من بين أكثر العوامل المؤثرة في تفاقم تحديات التغير المناخي. وفي إطار الاتفاقية، ستنتج بارتانا أرصدة كربون معتمدة من "فيرا"، الهيئة الرائدة عالميًا في معايير تعويض الكربون، مما يدعم جهود الحد من انبعاثات الكربون ويسهم في تحقيق أهداف أبوظبي المناخية.

وطورت شركة "بارتانا" حلًا مبتكرًا وقابلًا للتطبيق على مستوى واسع سيسهم في إعادة صياغة قطاع صناعة الخرسانة. ويعتمد ابتكار "بارتانا" الجديد على استبدال مادة "الكلنكر الأسمنتي"، التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربون، بمركبات المغنيسيوم المستخرجة من المحلول الملحي الناتج عن عملية تحلية المياه، لتساهم في تعزيز الاستفادة من عمليات تحلية المياه عبر تحويل نواتجها إلى مادة أساسية في تصنيع منتج تنافسي من حيث التكلفة، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية تصنيع الاسمنت.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم منشأة "بارتانا" في أبوظبي بتحويل المحاليل الملحية من النفايات إلى أسمنت مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويساهم في امتصاصها من الغلاف الجوي، مما يحول الخرسانة إلى مادة قادرة على احتجاز الكربون.

ويتوافق أسمنت "بارتانا" مع معايير البناء الدولية، ويمكن استخدامه في الخرسانة المدعمة بالفولاذ. وقد أظهر أسمنت "بارتانا" كفاءة وفاعلية عالية عند مزجه بالمياه المالحة. وستنتج منشأة "بارتانا" الجديدة في أبوظبي ما يصل إلى 3 ملايين طن من الأسمنت سنويًا، بما يعادل 10% من سوق الأسمنت في دولة الإمارات، مع خطط لتعزيز انتاجها والتوسع في جميع أنحاء الدولة وخارجها. وبفضل تقنيتها المبتكرة، سيساهم انتاج "بارتانا" السنوي الحالي في خفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 7,98 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل التأثير الإيجابي الذي تحققه غابات بورنيو الاستوائية المطيرة.

وستكون المنشأة الجديدة في أبوظبي، المقر الرئيسي والإقليمي لشركة "بارتانا"، وسيتم تأسيسها وفق نموذج يمكّنها من منح الامتياز الحصري لهذه التقنية لجميع أنحاء العالم، بما يتيح إمكانية تبنيها سريعًا في مواقع أخرى. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي، وموارد المياه المالحة الهائلة، وشبكة مكتب أبوظبي للاستثمار التي تضم العديد من الأطراف المعنية بهذا القطاع، وقربها من الأسواق الإقليمية، ستساهم الشراكة الجديدة في الارتقاء بمعايير استدامة صناعة الأسمنت والخرسانة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعتبر الابتكار ركيزة أساسية من ركائز التحول الاقتصادي في أبوظبي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة مثل "بارتانا"، نؤكد على أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يتعارض مع تبني أعلى معايير المسؤولية البيئية. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بريادة صناعات المستقبل، وتسريع الابتكار الصناعي."

وتعد "بارتانا"، التي شارك في تأسيسها "ريك فوكس"، الحائز على بطولة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ثلاث مرات، من الشركات الداعمة لجهود مكافحة تغير المناخ، وقد حظيت بدعم أبوظبي من خلال مشاركتها في منظومة التكنولوجيا المناخية في Hub71.

وقال ريك فوكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بارتانا": استطاعت العديد من الحضارات بناء العديد من المشاريع الإنشائية الكبرى باستخدام مواد مستدامة بدءًا من الإمبراطورية الرومانية وحتى عصر الحالي. ومع جهودنا لإطلاق عصر جديد من صناعة الأسمنت المستدامة على المستوى العالمي، نعتبر أبوظبي الوجهة المثالية لتوسيع نطاق أعمالنا، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع. وسيمكننا دعم مكتب أبوظبي للاستثمار من نشر حلولنا المبتكرة عالميًا، وإثبات أن قطاع الإنشاءات المستدام أصبح حقيقة ويمكنه أن يساهم في تحقيق أرباح عالية للشركات التي ترغب في تبني مبادئ الاستدامة في هذا القطاع."

ومنذ إطلاقها قبل عامين، نجحت "بارتانا" في بناء قاعدة عملاء قوية في دولة الإمارات وجزر الباهاما والولايات المتحدة وأوروبا. وفي وقت سابق من هذا العام، أشادت "توب ويرك" الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تصنيع آلات إنتاج الخرسانة بابتكار شركة "بارتانا" باعتباره الأكثر تأثيرًا في مجال البناء على مدى الثلاثين عامًا الماضية. وأصبحت "بارتانا" خلال هذا الشهر، ثاني شركة خرسانة في العالم مسجلةً لدى "فيرا"، الهيئة الرائدة عالميًا في معايير تعويض الكربون.

ومع وجود 20 ألف محطة تحلية مياه جديدة تعمل حاليًا في جميع أنحاء العالم، وتوقعات بزيادة أعدادها بنسبة 50% بحلول العام 2035، فإن "بارتانا" تمتلك حلًا عالميًا قابلًا للتوسع وإحداث تغيير جذري في قطاع صناعة الأسمنت والخرسانة العالمي.

ومن خلال تقنيات "بارتانا" التي تعيد صياغة مستقبل قطاع الإنشاءات، ستعزز أبوظبي دورها العالمي الرائد في قيادة الاستدامة ومواجهة التغير المناخي وبناء اقتصاد قوي ومزدهر للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع عملياته في العام 2025 مستفيدًا من بنية الإمارة التحتية ومبادرات الطاقة المستدامة، بما يضمن تماشيه مع أهداف أبوظبي في مجال الاستدامة.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

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