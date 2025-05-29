أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع شركة "ميتال بارك" عن إنشاء "مركز التميز للصناعات المتقدمة "في أبوظبي، والذي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع تصنيع المعادن، ودعم طموح الإمارة بتعزيز ريادتها العالمية في مجال الابتكار الصناعي.

ويأتي الإعلان عن المركز ليعكس الالتزام المشترك لدى الطرفين بتمكين المصنّعين من توظيف التقنيات المتقدمة في صناعاتهم، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق الازدهار في منظومة صناعية رقمية ترتكز على البيانات. ويمتد المركز على مساحة تزيد على خمسة ملايين قدم مربع، ويقع ضمن المنطقة الصناعية المخصصة لقطاع المعادن في (كيزاد) على بُعد 8 كيلومترات من ميناء خليفة. وقد تم تصميم المركز لتلبية احتياجات سلسلة القيمة في قطاع تصنيع المعادن، وسيوفر المركز بنية تحتية متخصصة ومنظومات رقمية تُمكّن المصنّعين من إعداد النماذج الأولية بسرعة، والقيام بالاختبارات التجريبية، وتوسيع نطاق تطبيقات التقنيات المتقدمة.

وباعتباره بوابةً إلى المنظومة الصناعية النشطة في أبوظبي، سيوفر "مركز التميز للصناعات المتقدمة" منصة لتطوير واختبار وتوسيع نطاق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الروبوتات، وإنترنت الأشياء الصناعي، والصيانة الاستباقية، والمحاكاة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية ذاتية التشغيل. كما سيعمل المركز على بناء الكفاءات، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للعمل في الصناعات المتقدمة.

وتأتي هذه المبادرة بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث من المتوقع أن يسهم المركز بدور فعّال في تحقيق مستهدفات الإمارة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 172 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031.

وفي هذا الصدد، قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار:""يشهد القطاع الصناعي في أبوظبي مرحلة جديدة ترتكز على الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. وتأتي شراكتنا مع "ميتال بارك" تجسيدًا لدور مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين القطاع الخاص من توسيع أعماله وتعزيز تنافسيته على الساحة العالمية انطلاقًا من أبوظبي. ومن شأن " مركز التميز للصناعات المتقدمة" أن يشكّل أداة استراتيجية تدعم الشركات الساعية إلى الابتكار والنمو، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة."

ومن جهته، قال صالح شهرستاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميتال بارك: "سيكون " مركز التميز للصناعات المتقدمة" بمثابة حجر زاوية في التقدم التقني في صناعة المعادن على المستوى الإقليمي. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سنعمل على تهيئة بيئة مواتية للشركات الصناعية من جميع الأحجام لتطوير حلول متطورة والتحقق منها وتطبيقها، بما يعزز مكانة أبوظبي، مركزًا عالميًا رائدًا للتصنيع المتقدم."

ومن المقرر افتتاح " مركز التميز للصناعات المتقدمة" في الربع الرابع من العام الجاري، وسيدعم تحول أبوظبي إلى اقتصاد متكامل عالميًا قائم على التصدير، مما يتيح للمستثمرين عقد شراكات استراتيجية والاستفادة من البنية التحتية العالمية المستوى، ومنظومة العمل المتقدمة في الإمارة.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

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