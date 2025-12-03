شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية 2026، المنعقدة تحت عنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026"، حيث تناول معاليه عددًا من المحاور الرئيسة المرتبطة بمستقبل النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص والبنية التحتية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

حيث أكد معاليه خلال الجلسة أن القطاع الخاص هو المحرك القادم للإنتاج المحلي والمنافسة العالمية، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دعم مسار النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية.

كما أوضح معاليه أن البنية التحتية أصبحت اليوم منتجًا استثماريًا عالميًا عالي الجاذبية، بما يعكس تطور البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على استقطاب الفرص النوعية.

وفي سياق حديثه، شدّد معاليه على أنّ المملكة أصبحت عاصمة للنهج العملي والقرارات المؤسسية، مما يجسد قوة السياسات المؤسسية ويعزز من الكفاءة والفعالية في صنع القرار ودعم مسارات التنمية المستدامة.

