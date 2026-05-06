دبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي. وأكد اللقاء أهمية العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا، وحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والبعثات الدبلوماسية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والتنمية المستدامة.

وناقش الاجتماع، الذي حضره المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا.

واستعرض معالي الطاير أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة الرائدة، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة المتكاملة تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، لاسيما من خلال مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، الراميتين إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتطرق معاليه خلال الاجتماع إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ 3,860 ميجاوات. وتشكل الطاقة النظيفة حالياً أكثر من 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36% بحلول عام 2030، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 25%، الأمر الذي سيسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

كما أشار معالي الطاير إلى المكانة العالمية الرائدة للهيئة التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً للأداء ومؤشرين إقليميين في مجال المؤسسات الخدماتية، عبر قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، مؤكداً أن الهيئة تواصل ريادتها في الابتكار في قطاعي الطاقة والمياه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، انطلاقاً من رؤية واضحة لمستقبل مستدام.

من جانبه، أشاد سعادة ألياكسي جالديبين بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة ودورها كنموذج عالمي للمؤسسات الخدماتية القائمة على الابتكار. كما استعرض عدداً من الشركات البيلاروسية العاملة في دولة الإمارات، التي يمكن أن تسهم خبراتها وحلولها التقنية في تحقيق تكامل نوعي يدعم برامج ومشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية.

