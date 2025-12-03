الرحلات إلى لاهور وإسلام آباد تعزّز الربط الإقليمي لمطار أبوظبي الدولي

الخدمات الجديدة تؤكد عمق الروابط الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين الإمارات وباكستان

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت مطارات أبوظبي عن توسيع شبكتها عبر إطلاق شركة إير سيال (AirSial) رحلات مباشرة بين أبوظبي واثنتين من أكبر المدن الباكستانية.

ستسهم الخدمات الجديدة التي سيتم تسييرها بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة لاهور التاريخية العريقة المُسوَّرة، وأربع رحلات أسبوعياً إلى العاصمة إسلام آباد، في تعزيز التزام مطارات أبوظبي إزاء توسيع شبكتها العالمية. وفي الوقت ذاته، تؤكد هذه الرحلات قوة الروابط الاقتصادية والاجتماعية المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

تُقدّم الرحلة الافتتاحية التي وصلت إلى مطار زايد الدولي، خيارات أوسع للجالية الباكستانية المقيمة في دولة الإمارات، كما أنها تُسهم في تعزيز فرص التجارة والسياحة بين البلدين. وتُبرز هذه الوجهة أيضاً مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً للطيران.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يُسعدنا الترحيب بشركة "إير سيال" في مطار زايد الدولي. ويتوافق هذا الخط الجديد مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز روابط السفر والتجارة لإمارة أبوظبي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعميق الاتصال العالمي، وتلبية احتياجات السفر للعديد من الجاليات، بما في ذلك الجالية الباكستانية في دولة الإمارات وخارجها".

من جهته، قال فضل جيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة "إير سيال": "يمثل إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى أبوظبي محطة مهمة في مهمتنا لتعزيز الربط الإقليمي. ويُشكّل هذا الخط الجديد جسراً حيوياً ومريحاً للجالية الباكستانية ولقطاعات الأعمال، كما أنه يدعم الروابط القوية بين باكستان ودولة الإمارات".

كان مطار زايد الدولي قد مُنح جائزة أجمل مطار في العالم في حفل "جوائز فرساي – باريس 2024" والتي تُمنح بالتعاون مع منظمة اليونسكو في باريس. ويشتمل المطار على مرافق حديثة للمسافرين، كما يُقدّم لهم إجراءات سهلة وانسيابية تتيح لهم الوصول إلى البوابة في غضون 12 دقيقة فقط. ويضم المطار أيضاً أكثر من 160 متجراً ومطعماً ساهمت في اختياره "أفضل مطار في العالم في تجربة التسوق" ضمن جوائز "فرونتير 2025".

ومع انضمام "إير سيال" إلى شبكة شركات الطيران الشريكة، تعزّز مطارات أبوظبي حضورها كمركز عالمي محوري وحيوي، وبذلك يُمكنها مواصلة تحقيق نمو متسارع يدعم رؤيتها في إعادة ابتكار تجارب السفر المستقبلية، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحة، فضلاً عن ترسيخ الربط الجوي في أبوظبي ودولة الإمارات.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

