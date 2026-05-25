المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2123 (ISIN BH00043704Q2) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 27 مايو 2026 وتنتهي في 26 أغسطس 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.30مقارنة بسعر الفائدة 5.28% للإصدار السابق بتاريخ20 مايو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.679 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.604 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %101

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

