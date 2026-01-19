المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2104 (ISIN BH0007A8O7M8) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 21 يناير 2026 وتنتهي في 22 أبريل 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.80 مقارنتاً بسعر الفائدة 4.82% للإصدار السابق بتاريخ 14 يناير 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.800 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.794 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %186

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

