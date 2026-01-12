المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2103 (ISIN BH000Y5902R2) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 14 يناير 2026 وتنتهي في 15 أبريل 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.82 مقارنتاً بسعر الفائدة 4.84% للإصدار السابق بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.795 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.784 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %131

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

