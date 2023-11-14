دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "تاليس إلينا سبيس" وشركة هندسة تكنولوجيا الفضاء الجوي "ألتيك"، بهدف استكشاف وتعزيز الفرص المتاحة لدراسة وتطوير حلول استكشاف الفضاء والكواكب. تعتبر هذه المذكرة تمديدًا لاتفاقية سابقة تم التوقيع عليها في 26 أكتوبر 2021، ليمتد التعاون لمدة عامين إضافيين.

تم توقيع المذكرة بحضور سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وهيرفي ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس إلينا سبيس، وفينشنزو جورجيو، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيك، في منصة المركز بمعرض دبي للطيران 2023 المقام في مطار دبي ورلد سنترال.

وأعرب سعادة سالم حميد المري، مدير عام المركز، عن أهمية توسيع الشراكة مع شركتي "تاليس إلينا سبيس" و"ألتيك"، قائلًا: "هذا التعاون يعزز الشراكة الاستراتيجية ويسهم في تحقيق إنجازات جديدة في مجال استكشاف الفضاء، كما سيشمل مبادرات هامة تتضمن مهمات فضائية، وحلول مبتكرة، وتقنيات فضائية متقدمة، وهو ما يبرز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في مجال الفضاء على الساحة العالمية".

من جهته، قال وهيرفي ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس إلينا سبيس: "تمديد مذكرة التفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح أفاقًا جديدة للتعاون في مجال مشاريع استكشاف الفضاء. تتمتع شركة تاليس إلينا سبيس بخبرة فريدة، والتي تحظى بالاعتراف العالمي، في مجال المدارات الأرضية المنخفضة وصولاً إلى القمر والمريخ، مما يمكنها من الكشف عن أسرار الكون".

تشمل جوانب التعاون المحددة في المذكرة؛ تطوير المهام الاستكشافية بين الكواكب، وتصميم وإدماج أنظمة المسبار، وأنظمة المحاكاة الأرضية، وأنشطة التعليم العالي المتخصصة في مجال اكتشاف الفضاء وتطوير الأنظمة التقنية، إضافة إلى دعم أنشطة التعليم العالي وتطوير أنظمة استكشاف متطورة، مما يسهم بشكل كبير في جهود الاستكشاف الفضائي على الصعيدين الوطني والعالمي.

#بياناتحكومية

- انتهى -