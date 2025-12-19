دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين من جوائز مجموعة "براندون هول" للتميز (Brandon Hall Group Excellence Awards)، فقد نال الميدالية الذهبية في فئة "أفضل تطور في التعليم من خلال التكنولوجيا" تقديراً لتميّزه في التعليم الرقمي المرتبط بالاستدامة والمهارات المستقبلية؛ والجائزة الفضية في فئة "أفضل تطور في ابتكارات التأثير الاجتماعي" لدوره في تعزيز التأثير الاجتماعي من خلال الاستدامة والابتكار.

وبحصوله على هاتين الجائزتين، يرتفع عدد الجوائز التي حصل عليها المركز خلال عام 2025 إلى ست جوائز عالمية مرموقة، الأمر الذي يعكس مكانته محلياً ودولياً كمنصة رائدة لنشر الوعي بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمكين الجيل القادم بمهارات المستقبل وتعزيز الابتكار في التعليم الرقمي والتنمية المجتمعية.

وأكّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن فوز مركز الاستدامة والابتكار بست جوائز عالمية في عام واحد يؤكد مكانته كمحور إقليمي وعالمي في الاستدامة ومنصة رائدة تُمكّن الباحثين والشباب وأفراد المجتمع من تحويل المعرفة إلى أثر حقيقي يعزز التنمية المستدامة، إضافة إلى إعداد كوادر مواطنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم الابتكار والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وقائم على المعرفة.

تشمل قائمة الجوائز التي حصل عليها مركز الاستدامة والابتكار في عام 2025: جائزة "سيل لاستدامة الأعمال" في فئة "الريادة في الخدمات المستدامة"، وجائزة "مناصر انتقال الطاقة" من وكالة "تومسون رويترز" ضمن جوائز رويترز العالمية لانتقال الطاقة 2025. كما حصد المركز جائزتين من جوائز الاستدامة لعام 2025 التي تقدمها مجموعة "بيزنس انتليجنس" في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن فئتي "أفضل خدمة في مجال الاستدامة في العام" و"أفضل فريق استدامة". ويعكس هذا التنوع في الجوائز الأثر الواسع للمركز في مجالات التعليم، والاستدامة، والمجتمع.

منذ تأسيسه، استقبل المركز آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، ونفّذ مئات البرامج التدريبية وورش العمل، وعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجامعات والمؤسسات العالمية، ما جعله مرجعاً دولياً في نقل المعرفة وتمكين الابتكار في مجال الاستدامة.

