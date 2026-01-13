مسقط،عمان، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بإنشاء مركز عمان المالي العالمي International Financial Centre of Oman (IFC Oman) وإصدار قانونه الخاص.

ويأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي متوافقًا مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي للخدمات المالية، واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. كما يجسد إنشاء هذا المركز التزام سلطنة عُمان ببناء منظومة موثوقة وفَعالة لتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات العالمية.

بموجب قانون مركز عُمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (8 / 2026)، يتمتع المركز بالاستقلال الإداري والمالي والتشريعي وسيعمل على تطوير إطار تنظيمي وقانوني وقضائي يتماشى مع المعايير الدولية مبني على القانون العام الإنجليزي (Common Law).

وتعتمد حوكمة المركز على مجلس إدارة المركز يتم تعيين أعضاءه من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –أيده الله-، يتولى صلاحية الإشراف على المركز لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى ثلاث هيئات (هيئة مركز عمان المالي العالمي وهيئة تنظيم المركز المالي وهيئة حسم المنازعات) والتي تمارس اختصاصاتها بشكل مستقل وفقا لأحكام القانون.

وسيتخذ المركز من مدينة العرفان واجهة رئيسية له، مع إمكانية التوسع في مواقع أخرى بموجب القانون. وسيعمل المركز على جذب استثمارات مرتبطة بالأنشطة المالية والقطاعات المساندة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 50 عام.

خلال المرحلة القادمة، سيعمل المركز على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية وإشراك ذوي العلاقة والشركات المستهدفة والخبراء القانونيين، كما سيعمل المركز على وضع الأطر التشغيلية اللازمة لإطلاق أعمال المركز والبدء في التشغيل الفعلي خلال العام الجاري.

تصريح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول تأسيس مركز عُمان المالي العالمي

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن تأسيس مركز عمان المالي العالمي جاء تتويجًا للجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار المالي و التنويع الاقتصادي، ويعكس حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق

المعظم - حفظه الله ورعاه – على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز مالي رائد يتميز بالاستقرار والنزاهة والكفاءة، حيث سيتميز المركز ببنية أساسية مبتكرة ومتطورة للخدمات المالية، وسيتيح بيئة آمنة وشفافة للمؤسسات المالية والمستثمرين، متطلعًا معاليه إلى أن يصبح المركز نقطة جذب إستراتيجية ومصدرًا لرؤوس الأموال؛ بما يساهم في تحقيق رؤية سلطنة عُمان في تعزيز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التنوع الاقتصادي.

تصريح سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس اللجنة التنفيذية لمركز عُمان المالي العالمي

بعد تحقيق إنجازات في القطاع المالي والاقتصادي وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، يأتي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي استكمالاً لمسيرة تطوير القطاع المالي، ويساهم في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وبناء شراكات عالمية.

يتميّز مركز عُمان المالي العالمي بقدرته المتفردة على الجمع بين مختلف المزايا التنافسية التي تعزز مكانته كوجهة رائدة للشركات والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم تكلفة تنافسية وسرعة استجابة ومرونة تشريعية وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

إننا نسعى إلى العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة، ونتطلع بثقة إلى المستقبل المشرق الذي ينتظر مركز عُمان المالي العالمي في سلطنة عُمان.

