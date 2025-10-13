دبي: تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الدورة الخامسة والأربعين من معرض "جيتكس غلوبال 2025"، المقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر، ضمن جناح حكومة دبي الرقمي، لتستعرض أحدث خدماتها وتقنياتها الذكية في المجال الإسكاني.

وفي إطار مشاركتها، وقّعت المؤسسة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع شركتي "أوراكل" و*"أومنكس"*، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان الحكومي، ورفع كفاءة الأداء التقني والخدمات الذكية.

وتسعى المؤسسة من خلال مشاركتها إلى إبراز جهودها في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة تعزز جودة حياة المواطنين وتواكب مستهدفات دبي الذكية.

وأبرز الخدمات التي تعرضها المؤسسة:

المصمم الذكي:

وهو خدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكّن المتعاملين والمهندسين من إنشاء تصاميم معمارية أولية وتعديلها بسهولة، مع إمكانية الحصول على النماذج بصيغ متنوعة، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتقليل الجهد والوقت.

تطبيق إسكانكم:

ويعد منصة رقمية توفر للمواطنين خصومات حصرية على تجهيز المسكن، ومتابعة مراحل البناء خطوة بخطوة، مع أدوات لتقدير تكاليف البناء والوصول إلى قوائم المقاولين والاستشاريين المعتمدين، إضافةً إلى محتوى توعوي لتسهيل رحلة البناء.

منصة مشروعي:

وتقوم هذه المنصة على نظام متكامل لإدارة مشاريع الصيانة الفردية إلكترونياً، يتيح تتبع البنود وتواريخ التنفيذ وأسعار الأعمال، مع اعتماد الدفعات ونسب الإنجاز بشفافية عالية.

المساعد الذكي "عمير":

ويعد "عمير" أداة رقمية متاحة على مدار الساعة عبر واتساب والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف، تُمكّن المتعاملين من الاستعلام عن الخدمات وتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة وسرعة.

منصة "إماراتي"عبر تطبيق دبي الآن :

وهي بوابة موحدة توفر للمواطنين الوصول إلى أكثر من 25 خدمة إسكانية رقمياً، ضمن منظومة حكومة دبي الذكية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية.

وبالإضافة إلى تطبيق "إسكان" والموقع الإلكتروني التابعين للمؤسسة، توفر المؤسسة خدمات مبتكرة مثل حجز المواعيد، الاتصال المرئي، وخدمة التواصل المباشر مع القادة.

وفي هذا السياق، أكد طلال بن قريش الفلاسي – مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس غلوبال 2025 تأتي في إطار حرصها على مواكبة التطورات الرقمية العالمية واستعراض باقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ترجمة لتوجيهات حكومة دبي وخطتها الاستراتيجية بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

وقال الفلاسي: "نحرص من خلال مشاركتنا على إبراز دور المؤسسة في تطوير حلول إسكانية رقمية ذكية تضع المتعامل في محور الاهتمام، وتساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي لخدمة المواطنين، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مدينة ذكية ومستدامة."

وتؤكد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2025 التزامها بتحويل التجربة الإسكانية إلى تجربة رقمية ذكية ومتكاملة تضع المتعامل في محور الاهتمام، وتوظّف التقنيات الحديثة لدعم جودة الحياة وتسريع الإنجاز وتعزيز الشفافية.

كما تجدد المؤسسة التزامها بتطوير خدماتها الرقمية لخدمة المواطنين ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دبي في بناء مدينة ذكية ومستدامة للمستقبل.

-انتهى-

