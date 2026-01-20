سيوفّر المصنع ما يقارب 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مسقط، سلطنة عمان، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن طرح استثمار لدعم شركة يونايتد سولار بولي سيليكون (FZC) ، يونايتد سولار، لتمويل مصنعها الجديد لإنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار بسلطنة عمان. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز إنتاج مادة البوليسيليكون، وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والإسهام في تحقيق رؤية سلطنة عمان للتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

تُعد مادة البوليسيليكون مكوناً أساسياً في سلسلة القيمة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطة، حال تشغيلها بكامل طاقتها، في إنتاج نحو 40 جيجاوات من وحدات الطاقة الشمسية سنوياً، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 12 مليون منزل بالكهرباء. كما ستُسهم في تجنب انبعاث 8.8 ملايين طن من غازات الدفيئة سنوياً. يهدف المصنع إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمدادات العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتنويعها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة. وسيكون من الممكن تتبع مادة البوليسيليكون المنتَجة من المصنع على نحو كامل، مما يعزز من الشفافية والقدرة التنافسية.

وقال معالي ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار: ”يعكس الإغلاق المالي الناجح جهداً جماعياً حقيقياً، مدعوماً بمرونة الحكومة العمانية، والثقة الدولية القوية في الاقتصاد العماني، ودور جهاز الاستثمار العماني بصفته أكبر مساهم، إلى جانب قدرة شركة يونايتد سولار بولي سيليكون على تنفيذ مشروع بمعايير عالمية يواكب متطلبات التحول العالمي في قطاع الطاقة. وسيسهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إرساء قاعدة لمشاريع مستقبلية في المراحل الأولية وتكامل الطاقة المتجددة في المراحل اللاحقة. كما يؤكد هذا المشروع التزام الجهاز بتنويع مصادر التمويل من خلال شراكات مع مؤسسات رائدة مثل مؤسسة التمويل الدولية، ويدعم التوسع في إنتاج الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية، بما يعزز أثره الاقتصادي طويل الأجل."

بدوره صرّح سام تشانغ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة يونايتد سولار قائلاً: "إنها لحظة فارقة لكل من يونايتد سولار، وسلطنة عمان، وصناعة الطاقة الشمسية العالمية. فبفضل دعم جهاز الاستثمار العماني ومؤسسة التمويل الدولية، سنعمل على إنشاء بنية تحتية تسهم في تعزيز سلسلة الإمداد العالمية للطاقة الشمسية، وضمان وصول الشركات المُصنِعة إلى مادة البولي سيليكون ذات الجودة العالية، والقابلة للتتبع، والتي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية. "

صرّح السيد طارق النصار، نائب الرئيس للقطاع الخاص في صندوق أوبك للتنمية الدولية قائلاً: "يعكس هذا التمويل التزام صندوق أوبك بدعم النمو الصناعي منخفض الكربون وتعزيز سلاسل القيمة للطاقة المتجددة في البلدان الشريكة. ومن خلال المشاركة كجهة إقراض مشاركة لمؤسسة التمويل الدولية وشركاء آخرين، يسهم صندوق أوبك في تنفيذ مشروع يعزز أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل. "

من جانبه قال أشرف مجاهد، مدير قطاع الصناعات التحويلية والزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "من خلال شراكتنا وتضافر جهودنا مع يونايتد سولار وجهاز الاستثمار العماني وشركائنا الدوليين، سنعمل جاهدين على تعزيز قدرة سلطنة عمان على التصدير، وتنويع سلسلة الإمداد العالمية لمادة البولي سيليكون، فضلاً عن دعم مشروعات ريادية مثل هذا المشروع. ومن خلال تعزيز القدرات الصناعية، سيشهد المشروع توسعاً كبيراً في صادرات البولي سيليكون، وسيساهم في نمو إنتاج الطاقة العالمي، كما سيدعم جهود سلطنة عمان لتنويع اقتصادها وتحقيق تحولات نوعية في مجال الصناعة على المدى الطويل. "

جدير بالذكر أنه مع اكتمال إنشاء هذا المصنع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار ويشارك فيه عدة مستثمرين، سيكون أكبر منشأة لتصنيع مادة البولي سيليكون على مستوى الشرق الأوسط، مع قدرة إنتاجية سنوية مخطط لها تصل إلى 100 ألف طن. وتعد سلطنة عمان أكبر مساهم في شركة يونايتد سولار.

جدير بالاعتبار أنه وفقاً ​لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية لعام 2024​، يتعين إضافة نحو 1100 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنوياً على مستوى العالم، وهو ما يزيد على ضعف وتيرة التوسع الحالية. ومع ذلك، يظل نمو الطاقة المتجددة مركزاً في الاقتصادات المتقدمة، مما يترك معظم البلدان النامية خلف الركب على الرغم من احتياجاتها الاقتصادية والتنموية الملحة.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلدٍ في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2025، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 71.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ifc.org.

نبذة عن شركة يونايتد سولار

شركة يونايتد سولار من أبرز الشركات العالمية في إنتاج البوليسيليكون عالي النقاء، وهو المادة الأساسية لتصنيع الألواح الشمسية. وتدير الشركة واحدة من أكثر المنشآت تقدماً في تصنيع هذه المادة في سلطنة عمان. وتستفيد الشركة من عمليات متقدمة وتصميمات وحدات مبتكرة لتقديم مادة البوليسيليكون بتكاليف تنافسية وبجودة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية المطلوبة للتتبع والمسؤولية البيئية. وتلتزم يونايتد سولار بالمساهمة في بناء سلسلة إمداد آمنة ومرنة وقادرة على الصمود والمنافسة للطاقة الشمسية على مستوى العالم.

نبذة عن جهاز الاستثمار العماني

يُعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لسلطنة عُمان، وهو معني بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محلياً ودولياً. وتتميز صناديقه الاستثمارية بتنوعها الجغرافي، إذ تمتد استثماراته إلى مختلف القارات، وتغطي نطاقاً واسعاً من القطاعات، تشمل الغذاء والثروة السمكية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات العامة، والخدمات المالية والاستثمارية، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، وقطاع الطيران. ويلعب الجهاز دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم تحقيق رؤية عُمان الهادفة إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية أكثر جاذبية.

نبذة صندوق أوبك

تأسس صندوق أوبك للتنمية الدولية في عام 1976 ليكون المؤسسة الإنمائية الوحيدة على مستوى العالم التي تحمل على عاتقها تحقيق التنمية الدولية. هذه المؤسسة تقدم تمويلاً من البلدان الأعضاء إلى البلدان غير الأعضاء دون استثناء. ويعمل الصندوق في إطار شراكة وثيقة مع البلدان النامية ومنظمات التنمية الدولية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التقدم الاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم. كما يركز الصندوق على تمويل مشروعات تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، لاسيما للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وقد التزم الصندوق حتى يومنا هذا بتقديم ما يزيد على 30 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في أكثر من 125 بلداً، بتكلفة إجمالية تُقدر بأكثر من 200 مليار دولار. وحصل الصندوق على تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة AA+ وتوقعات مستقرة من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز. وتتمثل رؤية الصندوق في إيجاد عالم تتحقق فيه التنمية المستدامة للجميع.

ملاحظة للمحرر

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في هذا المشروع وعملت على تدبير ما يصل إلى 480 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من حسابها الخاص. وتضمنت الحزمة التمويلية التي قادتها المؤسسة تسهيلاً للديون طويلة الأجل بقيمة 50 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بالإضافة إلى 230 مليون دولار مستثمرة من بنوك عدة شملت بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول. ويعد صندوق المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني أكبر مساهم في شركة يونايتد سولار، بإجمالي استثمارات قدرها حوالي 260 مليون دولار، ما يعكس الثقة السيادية الراسخة في نمو الشركة وإستراتيجيتها طويلة الأجل.

