• إنّ تمويل مؤسسة الأنهار النظيفة يساهم في تمكين أكثر من 850,000 شخص من الوصول إلى خدمات متطورة لإدارة النفايات، بالإضافة إلى توفير حوالى 1,000 فرصة عمل جديدة في منطقة بانيووانجي.



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة الأنهار النظيفة، المؤسسة العالميّة غير الربحية، التي تكرس جهودها لتحويل أنظمة الأنهار إلى محفزات للتنمية المستدامة، عن توقيع اتفاقيّةً ماليّةً لتمويل إنشاء أول نظام شامل لإدارة النفايات في منطقة بانيووانجي الواقعة شرق جاوة في إندونيسيا.

وستقوم مؤسسة الأنهار النظيفة بموجب الاتفاقية مع برنامج "بروجيكت ستوب"، وهو مبادرة مشتركة بين شركتي بورياليس وسيستاميك، بتمويل المرحلة الثالثة من توسيع برنامج "بروجيكت ستوب بانيواجي هيجاو"، والذي يشمل تطوير البنية التحتية لإدارة النفايات، وإعادة تدوير البلاستيك، وإدارة المواد العضوية، وتغيير السلوك، وبناء القدرات.

كما سيُسهم التوسع على مستوى إقليم بانيواجي في الحد من تسرب النفايات إلى الأنظمة النهرية والبيئات البحرية من خلال توفير إمكانية الوصول إلى إدارة النفايات المستدامة لأكثر من 850,000 شخص، كما سيؤدي إلى خلق ما يصل إلى 1,000 وظيفة جديدة في قطاع إدارة النفايات في إندونيسيا.

وحضر حفل التوقيع، الذي أُقيم على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، ومعالي إيرلانغا هارتارتو، وزير التنسيق الشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا، وسعادة الدكتورة ناني هنديارتي، نائب وزير في وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جمهورية اندونيسيا. ووقع الاتفاقية سعادة عبد الله القبيسي، العضو المنتدب لمؤسسة "الأنهار النظيفة"، وديبورا باكوس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة عينها، وتوماس بويسن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة بورياليس وبنجامين ديكسون، الشريك ورئيس قسم المواد والاقتصاد الدائري في شركة سيستاميك.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة: "تُجسّد الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا التزامنا المشترك بالحفاظ على البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال التعاون بين مؤسسة الأنهار النظيفة و" مشروع "بروجيكت ستوب" في منطقة بانيووانجي، فإننا نعمل على خلق فرص عمل خضراء، وتمكين المجتمعات، بالإضافة إلى إيجاد حلول لإدارة النفايات، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الحلول البيئية في دفع النمو الاقتصادي."

بدورها رحّبت معالي ناني هنديارتي، نائب وزير في وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جمهورية اندونيسيا، بالشراكة وقالت: "إن النطاق الهائل لتحدي تلوث البلاستيك يتطلب تعاونًا متعدد المستويات لدفع التغيير المؤثر والحفاظ على أنظمتنا البيئية الطبيعية للأجيال القادمة، وتُعتبر الشراكة بين مشروع "بروجيكت ستوب" ومؤسسة الأنهار النظيفة، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، خطوةً نوعيةً لتوسيع أنظمة إدارة النفايات المتكاملة المستدامة في جميع أنحاء منطقة بانيووانجي، والتي توضح كيف يمكن للجهات الفاعلة المحلية والعالمية أن تتعاون معًا لتقديم حلول شاملة للمجتمع من أجل الطبيعة والحياة وسبل العيش."

ومن جهتها، قالت ديبورا باكوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأنهار النظيفة: "تعكس هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا لمعالجة تلوث الأنهار وإطلاق العنان لفرص النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاقتصادات الدائرية."

وأضافت: "تلتزم مؤسسة الأنهار النظيفة بدعم المبادرات التي من شأنها المساهمة بالتغيير النظامي مع التأثير البيئي والاجتماعي الدائم من خلال التعاون الوثيق مع الحكومات والمنظمات المحلية. كما تعتمد هذه الشراكة مع مشروع "بروجيكت ستوب" على التزامنا بتمويل الحلول القابلة للتطوير التي تعمل على استعادة الأنهار وحمايتها مع تمكين المجتمعات المحلية على نطاقٍ أوسع."

ومن جانبه، قال ماركوس هورشر، رئيس اللجنة المشرفة على مشروع "بروجيكت ستوب" : "يشرفنا أن نرحب بمؤسسة "الأنهار النظيفة" كشريك وممول في مشروع "بروجيكت ستوب بانيواجي هيجاو"، إيمانًا بأهمية التعاون كعنصر أساسي في مواجهة التحديات المتعلقة بالتلوث المائي، ونحن سعداء بجهود والتزام المؤسسة الراسخ بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية والمجتمعات المحلية لتحقيق أهدافنا الطموحة المشتركة لمشروع "ستوب" في إندونيسيا."

ويؤكد هذا المشروع على التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإندونيسيا، ويعزز أجندة الإمارات للمياه النظيفة، ويدعم الأهداف البيئية والجهود الخيرية العالمية.

يُذكر أن مساهمات مؤسسة "الأنهار النظيفة"، التي تعمل ككيان تابع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، تشكل جزءًا من التزامات دولة الإمارات التي خصصت 20 مليون دولار لتمويل مشاريع إدارة النفايات والتنظيف في إندونيسيا، وكانت المؤسسة قد أبرمت العام الماضي شراكةً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل مشاريع إضافية في إندونيسيا تهدف إلى معالجة تلوث الأنهار .

للمزيد من المعلومات حول مؤسسة الأنهار النظيفة، يُرجى زيارة: cleanrivers.org

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