شهد القطاع الصحي في المملكة مبادرة إنسانية نوعية، تمثّلت في توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى كينجز كوليدج لندن – جدة ومؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، بهدف تقديم رعاية علاجية متكاملة للمرضى الغير مقتدرين، وذلك ضمن خطوة استراتيجية تعكس رؤية المستشفى لتعزيز دوره المجتمعي وتوسيع أثره الإنساني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في عدد من التخصصات الطبية المتقدمة.

جاءت هذه المبادرة كجزء من برنامج مستدام للمسؤولية الاجتماعية، يهدف إلى توفير خدمات علاجية متخصصة للحالات التي لا تمتلك القدرة على تحمّل تكاليف الرعاية، ضمن نموذج يدمج بين الخبرة الطبية العالمية للمستشفى، والدور الإنساني العريق للمؤسسة التي تأسست عام 1950 وأسهمت في دعم آلاف الحالات الصحية والتعليمية والاجتماعية عبر مسيرتها.

رعاية متقدمة

وتأتي الاتفاقية لتوفير رعاية شاملة للحالات المحالة من مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، إلى جانب بعض الحالات من مراجعي المستشفى من ذوي الدخل المحدود جدًا، وذلك في مجموعة من التخصصات الدقيقة التي تُعدّ من أكثر المجالات الطبية تكلفة وتعقيدًا، وهي: الأورام، وأمراض القلب، والكلى، والعظام، وطب العيون للحالات الطبية فقط. ويشمل البرنامج منظومة متكاملة من الفحص، والتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، والأدوية، بما يضمن رحلة علاجية كاملة تلبّي احتياجات المرضى الملحّة.

ويعكس هذا التعاون توجهًا جديدًا نحو تحويل المسؤولية الاجتماعية إلى أثر صحي ملموس، من خلال توفير رعاية متقدمة مستندة إلى خبرات المستشفى البريطانية، وفرق طبية متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لضمان جودة الخدمة المقدّمة للحالات المستفيدة.

تعاون إنساني

شهدت الفترة الأولى من تنفيذ البرنامج تنسيقًا مشتركًا بين قسم الخدمات الاجتماعية لدى المستشفى والمؤسسة لتقييم الحالات وفق معايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع التركيز على الأمراض التي تتطلب الحالات المستعصية أو تدخلات تخصصية. ويتيح هذا التعاون للمستشفى استقبال الحالات المحالة بشكل مباشر بعد إجراء البحث الاجتماعي والاعتماد، إلى جانب تمكين المرضى المراجعين غير القادرين من طلب الدعم عبر آلية واضحة تراعي الظروف الاجتماعية والصحية لكل حالة.

ويأتي هذا النموذج ليعكس روح الشراكة المجتمعية بين القطاع الطبي الخاص والجهات الخيرية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتخفيف العبء الصحي والمالي عن أسر المرضى، وضمان وصول الرعاية المتقدمة لمن يحتاجها في الوقت المناسب.

التزام مشترك

وأعرب الدكتور عماد صقر، الرئيس التنفيذي للخدمات الطبية في مستشفى كينغز كوليدج لندن – جدة، عن اعتزازه بإطلاق البرنامج، موضحًا أن الشراكة تمثل امتدادًا لقيم المستشفى ورسالتها في تقديم رعاية إنسانية تتجاوز حدود الخدمات الطبية التقليدية، مؤكدًا أن دعم المرضى غير القادرين يعد واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، وأن المبادرة تعكس التزام المستشفى بتوفير رعاية عالمية المستوى للحالات الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى خبراتها الطبية وأحدث الممارسات المتقدمة.

ومن جانبه، أكد المستشار: عبداللطيف النقلي المشرف العام على مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع. أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لدعم القطاع الصحي وتمكين المرضى المحتاجين من الوصول إلى خدمات علاجية عالية الجودة، مشددًا على اعتزاز المؤسسة بالتعاون مع مستشفى كينجز كوليدج لندن – جدة بوصفه أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة، معتبرًا المبادرة إضافة محورية لبرامج المؤسسة في تمكين المرضى غير القادرين، وإحداث أثر مباشر ومستدام في حياة المستفيدين وأسرهم.

رؤية مستقبلية

ويُعد البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين القطاع الطبي والمؤسسات الخيرية، ضمن رؤية تستهدف توسيع مظلة الوصول إلى العلاج، وتحقيق العدالة الصحية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتمكين المرضى من الحصول على رعاية متخصصة دون عوائق مالية. كما يمثل هذا التعاون بداية لمسار تطويري أوسع، حيث يجري العمل على دراسة مبادرات إضافية تستهدف الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، بما يسهم في تعزيز استدامة الأثر الإنساني، ويجعل الرعاية الصحية المتقدمة في متناول الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مستمر وفعّال.

نبذة عن مستشفى كينغز كوليدج لندن – جدة :

تمثل المستشفى امتداد فريد لا مثيل له لمستشفى كينغز كوليدج لندن. تم تصميم مستشفى جدة خصيصاً لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة والبسيطة لمجتمع المملكة العربية السعودية

نطمح لأن نكون الوجهة الأكثر ثقة للرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة من خلال تقديم أفضل مخرجات الرعاية الصحية وفق المعايير البريطانية وتوفير تجربة مريض استثنائية ، تتسم بالرحمة ومصممة بعناية لتلبي احتياجات المرضى وعائلاتهم.

للمزيد من المعلومات : https://kch.sa/ar/

نبذة عن مؤسسة حسن عباس شربتلي:

مؤسسة إنسانية اجتماعية رائدة وغير ربحية تعمل في المملكة العربية السعودية، وتمتلك تاريخًا حافلًا بالمبادرات والمساهمات الفعّالة في مجالات العمل الخيري والاجتماعي والصحي والثقافي والعلمي، تحقيقًا لرغبة مؤسسها معالي السيد حسن عباس شربتلي – رحمه الله – الذي أوصى لها بثلث ثروته. وتستند المؤسسة في أعمالها إلى قيم دينية ووطنية راسخة، وتنفّذ مشاريعها ومبادراتها لخدمة الإنسان وتنمية المجتمع بالشراكة مع الكيانات والمؤسسات والجمعيات المعتمدة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 في مختلف الجوانب الإنسانية والثقافية والصحية والعلمية والمجتمعية والحضارية، ووفق برامج وأهداف تسعى من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أثر الأعمال الخيرية.

للمزيد من المعلومات : https://hasfound.org/

-انتهى-

