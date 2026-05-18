أطلقت "قطر للسياحة"، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومطار حمد الدولي، برنامجاً تدريبياً للتميز في الخدمة مخصصاً لضباط الجوازات العاملين في منافذ الدخول الرئيسية لدولة قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة وصول سلسة ومرحبة للزوار.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الجلسات التدريبية في 17 مايو، على أن تستمر الجلسات حتى نهاية شهر أكتوبر 2026. ويركز البرنامج على تعزيز قدرات خدمة العملاء، ومهارات التواصل، والتميز المهني لدى ضباط الجوازات في الصفوف الأمامية، مما يضمن تكوين انطباع أول إيجابي لدى الزوار يعكس قيم الضيافة الأصيلة لدولة قطر.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من الاستراتيجية الأوسع لـ "قطر للسياحة" الرامية إلى تعزيز التميز في الخدمة عبر جميع نقاط الاتصال مع الزوار، وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وبناءً على التعاون الذي أُبرم مع معهد التدريب بوزارة الداخلية في عام 2023، يوسع هذا البرنامج جهود التدريب المستمرة على التميز في الخدمة لمنتسبي الجوازات والشرطة، بما في ذلك جلسات إضافية عُقدت في أوائل عام 2025 وشملت 66 ضابط شرطة في معاهد التدريب للرجال والنساء.

وفي هذا السياق، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في "قطر للسياحة": "تبدأ رحلة الزائر من منافذ الدخول إلى البلاد، مما يجعل هذه التفاعلات جزءاً مهماً من التجربة الشاملة للوجهة السياحية. ومن خلال هذا التعاون مع وزارة الداخلية ومطار حمد الدولي، نواصل البناء على معايير التميز في الخدمة التي تتميز بها قطر، وذلك عبر تعزيز قدرات الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية وترسيخ روح الترحيب التي تعكس قيم الضيافة القطرية الأصيلة."

ويتكامل برنامج التدريب على التميز في الخدمة مع مبادرات بناء القدرات التي تقدمها "قطر للسياحة"، والتي تشمل برنامج تدريب "مضيف قطر"، والبرنامج التدريبي الحضوري "روح الضيافة"، ومنصة "خبير قطر" للتعليم الإلكتروني، ومبادرات "أكاديمية التميز في الخدمة".

كما تقدم "أكاديمية التميز في الخدمة" برنامج تدريب المرشدين السياحيين وبرنامج تدريب مرشدي رحلات السفاري الصحراوية، واللذين يحظيان بإقبال واسع. وإلى جانب ذلك، تنظم الأكاديمية "المخيم الصيفي للأطفال" الذي يقدم تجارب تعليمية تفاعلية خلال فترة الإجازات، بالإضافة إلى برنامج "فن الضيافة في المكاتب الأمامية" المصمم للارتقاء بمستوى التفاعل مع الضيوف وتعزيز معايير الخدمة.

ومن خلال "أكاديمية التميز في الخدمة"، تواصل "قطر للسياحة" تطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمعايير الخدمة في قطاع السياحة والضيافة، مع تزويد الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية بالمهارات اللازمة لتقديم تجارب سياحية عالية الجودة للزوار.

