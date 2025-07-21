وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، بهدف تطوير آليات مصرفية ذكية وحلول مبتكرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير استخدام العملات الرقمية في سداد الرسوم القضائية والمعاملات العدلية، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، تصبح دائرة القضاء في أبوظبي أول جهة حكومية في المنطقة تعتمد عملة AE Coin الرقمية كوسيلة دفع رسمية لسداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، وتُعد هذه المبادرة محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي بالدولة، كما تمثل نقطة انطلاقة لعصر جديد في مجال المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع الاتفاقية يندرج ضمن الجهود التطويرية في مختلف قطاعات دائرة القضاء، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ منظومة قضائية متطورة، تتسم بالمرونة والابتكار وتواكب التحول الرقمي المتسارع، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة تجسد مواصلة الدائرة تطوير المنظومة القضائية والخدمات العدلية، والعمل على توسيع خيارات الدفع الذكي واعتماد العملات الرقمية، وذلك في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الرائدة، ودعم التكامل بين القطاعين القضائي والمالي عبر توظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد حرص الدائرة على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في القطاع المصرفي، والاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية والابتكارات الرقمية والخدمات المميزة، دعماً لرؤية واستراتيجية الدائرة في توفير بيئة عدلية متقدمة ترتكز على الابتكار والاستباقية في تقديم الخدمات.

ومن جانبه، صرح عمر الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي، قائلاً: تجسد هذه الشراكة مهمتنا في تحفيز الابتكار المصرفي والمساهمة في ريادة دولة الإمارات في الخدمات المالية الرقمية، ومن خلال تمكين الدفع باستخدام عملة AE Coin للخدمات القضائية، فإننا لا نبسّط الوصول إلى الخدمات الحكومية فحسب، بل نضع أيضا معياراً لكيفية استخدام التكنولوجيا في خدمة الصالح العام بطريقة آمنة ومستقبلية.

ومن ناحيته، قال عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة بنك المارية المحلي: نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز الذي يعزز الثقة والشفافية والوصول في المعاملات الحكومية، وإن دعم دمج عملة AE Coin ضمن مؤسسة رئيسية مثل دائرة القضاء في أبوظبي يعكس التزامنا بتسريع التحول الرقمي والمساهمة في بناء مستقبل مالي أكثر شمولاً للجميع.

ومن جانبه، صرح محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: نفخر بدعم دائرة القضاء في أبوظبي لتحقيق هذا الإنجاز الريادي، فالأمر لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يتعلق بتمكين تجارب مالية آمنة ومتقدمة تجسّد قيم الإمارات المستقبلية."

وعلّق رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستايبل كوين:"تم تطوير عملة AE Coin لتكون وسيلة دفع رقمية آمنة وفعّالة ومتوافقة مع الأنظمة في دولة الإمارات، واعتمادها من قِبل جهة مرموقة كدائرة القضاء هو لحظة فارقة لنا وللمشهد المالي الرقمي المتطور في المنطقة، وتعكس هذه الشراكة ثقة قيادة البلاد في الابتكار المحلي وتعزز من دور AE Coin في بناء البنية التحتية الرقمية المالية في الدولة.

ويمثل هذا الإنجاز سابقة قوية لاعتماد العملات الرقمية في الخدمات الحكومية، ويعزز من مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي الحكومي، كما يفتح المجال أمام توسيع استخدام عملة AE Coin في منصات ومؤسسات حكومية أخرى، ما يوفر مزيداً من السرعة، والسهولة، والشفافية لخدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

ومن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان المتعاملين الآن استخدام عملة AE Coin الرقمية – وهي عملة مستقرة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – عبر محفظة أي إي سي لسداد مجموعة واسعة من الخدمات القضائية.

وتوفر هذه الخطوة حلاً رقمياً بالكامل وآمناً وسريعاً وبديلاً للطرق التقليدية، ما يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وزيادة فعاليتها.

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