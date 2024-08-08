رأس الخيمة: أعلنت شركة إنسكاي روبوتيك الأسترالية والعاملة في مجال التكنولوجيا عن بدء تأسيسها لأول منشأة خليجية لها في منطقة الحمرا الصناعية بإمارة رأس الخيمة تحت اسم "فيم سولار روبوتيكس". ويأتي اتخاذ الشركة لهذه الخطوة الاستراتيجية استجابةً للاقبال المتزايد على حلول الروبوتات في مجال الطاقة الشمسية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم تخصيص المنشأة الجديدة لتجميع وتخزين وتوريد روبوتات التنظيف المتطورة من شركة "فيم سولار روبوتيكس" والمختصة في تنظيف لوحات الطاقة الشمسية واضعةً بذلك المعيار العالمي لتنظيف محطات الطاقة الشمسية تلقائياً. وتم تصميم هذه الروبوتات للعمل بشكل ذاتي دون الحاجة إلى استخدام بطاريات أو أدوات إلكترونية معقدة بالإضافة إلى قدرتها على العمل تحت ظروف الطقس القاسية. كما تم صنع الروبوتات من مكونات موحدة على الوجه الذي يبسط عملية تصليحها وبالتالي يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل والصيانة.

قال أليكسي إرميشين، الرئيس التنفيذي لشركة "فيم سولار روبوتيكس": "ندرك تماماً حجم الطلب المتزايد على حلول روبوتات التنظيف الفعّالة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لعدم حاجتها للصيانة واستخدامها بشكل واسع في محطات الطاقة الشمسية. وبناءً على ذلك، طرحنا تقنية "فولتيميت" المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. كما لعبت راكز دوراً بارزاً في تسهيل إجراءات تأسيس الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتعليقاً على دور هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في تسهيل إجراءات تأسيس الشركة وتزويدها بالدعم اللازم لتلبية متطلباتها التشغيلية ذات التقنية العالية قال إرميشين: "ساهم دعم راكز اللامحدود في اتخاذنا لقرار اختيار إمارة رأس الخيمة كمقر لشركتنا بالإضافة لعدة عوامل أبرزها معدل نموها السريع وموقعها الاستراتيجي. كما منحتنا راكز تجربة تأسيس سلسة ووفرت مرافق ممتازة تلائم احتياجاتنا المستقبلية في مجال التصنيع والتخزين. علاوة على ذلك، تم تزويدنا بالدعم اللازم والموارد الضرورية لمساعدتنا في تعزيز وجودنا في سوق الدولة النابض بالحيوية. إن التزام راكز بنمو الأعمال والابتكار يسهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة لتكون الوجهة المثالية لتوسعة نطاق أعمالنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي."

ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نرحب بانضمام شركة "فيم سولار روبوتيكس" ضمن مجتمع أعمالنا، حيث يعكس وجودها في رأس الخيمة مدى فعالية المزايا الاستراتيجية التي تقدمها الإمارة للشركات ذات التقنية المتقدمة. ولا يقتصر استثمار الشركة على إبراز مكانة راكز كوجهة نابضة بالحيوية وداعمة للتكنولوجيا والطاقة المستدامة فحسب، بل يتجاوزه ليتماشى مع التزامها بتعزيز النمو الصناعي والابتكار التقني في المنطقة".

وجدير بالذكر أن خبرة مجموعة المهندسين المبتكرين والمسؤولين عن تقنية "فولتيميت" وشركة "فيم سولار روبوتيكس" تمتد لأكثر من 12 عام من العمل تحت "جوي ميكانيكس" العلامة التجارية التي غيرت مشهد صناعة أجهزة التلفزيون والبث باستخدام أنظمة حركة الكاميرا الروبوتية الخاصة بها. ومن بين مشاريعها البارزة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي توفير روبوتات البث التلفزيوني لكأس السعودية الحدث الأغلى لسباق للخيول في سباقات الخيول عالمياً.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 23 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن فيم سولار روبوتيكس:

تأسست شركة فيم سولار روبوتيكس في عام 2020 من قِبل مهندسين ذوي خبرة تمتد ل12 عام في مجال الروبوتات المستخدمة في مختلف الصناعات. وطرحت الشركة علامة فولتيميت (المعروفة سابقاً بإسم "إنسكاي روبوتيك") في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تختص العلامة في تزويد حلول الروبوتات المتقدمة لتنظيف لوحات الطاقة الشمسية. وتم تصميم روبوت التنظيف الأساسي للشركة والمسمى "سانشاينر" ليعمل في المناطق ذات الأجواء الغبارية وتحت ظروف الطقس القاسية على الوجه الذي يضمن أدائه بشكل متّسق وباستدامة. وتلتزم فولتيميت بريادة مستقبل الطاقة النظيفة، حيث تعزز اقتصاديات تنظيف لوحات الطاقة الشمسية بواسطة الروبوت مما يجعلها أكثر كفاءة من ناحية الاستخدام وفعالية من حيث التكلفة.

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