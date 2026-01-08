ينظم للمرة الثانية بالصين وبهدف لإبراز المزايا التنافسية لدبي في الاستثمار والاقتصاد الرقمي

لوتاه: يشكل المنتدى حافزاً لاستكشاف فرص التعاون الجديدة والشراكات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ، وتعزيز الشراكات في مجال الاقتصاد الرقمي

، وتعزيز الشراكات في مجال الاقتصاد الرقمي تنظيم المنتدى يعكس الجهود المستمرة لغرف دبي لتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الخامسة من منتدى دبي للأعمال، والثانية التي تقام في جمهورية الصين الشعبية، في مدينة شينجن، في 14 مايو 2026، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الصيني بالفرص المتنوعة والواعدة التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الاستراتيجية بين الصين ودبي، حيث يستعرض المقومات الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، باعتبارها منصة انطلاق مثالية للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث يُقام المنتدى في شينجن، ليعكس الأهمية الاستراتيجية لموقع الحدث في قلب منطقة الخليج الكبرى – هونغ كونغ، إحدى أبرز المراكز العالمية للابتكار التكنولوجي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "عودتنا إلى الصين لتنظيم منتدى دبي للأعمال، وتحديداً إلى مدينة شينجن المعروفة بمركز الابتكار والتكنولوجيا، تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز هذه الشراكة الاقتصادية الحيوية ودورها المحوري في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث نسعى من خلال المنتدى إلى بناء مسارات عملية ومستدامة للنمو، وتمكين الشركات الصينية الرائدة من الاستفادة من المنصة الاستراتيجية التي توفرها دبي لدعم توسعها العالمي".

وتابع مدير عام غرف دبي قائلاً:" استناداً إلى الزخم الإيجابي الذي حققته الدورة السابقة في الصين بالعام 2024، يشكل المنتدى حافزاً لاستكشاف فرص التعاون الجديدة والشراكات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسي ملامح مرحلة جديدة من الازدهار المشترك".

ويُشكّل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتطوير علاقات الأعمال والشراكات الاقتصادية، إذ يجمع نخبة من قادة الشركات متعددة الجنسيات، وشركات التكنولوجيا سريعة النمو، والشركات المليارية الناشئة "يونيكورن"، إلى جانب المستثمرين في رأس المال المُخاطِر، وممثلي الشركات العائلية؛ كما يشارك في المنتدى وفد رفيع المستوى من دبي يضم كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وممثلي الشركات العائلية، وكبار قادة مجتمع الأعمال بالإمارة.

ويشهد الحدث تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات من الجانبين، وجلسات نقاشية تغطي عدة قطاعات، وحوارات بناءة، بهدف ترسيخ أطر التعاون طويل الأمد، كما توفر الجلسات التي يعقدها المنتدى فرصًا لتبادل الرؤى والأفكار الجوهرية في مجالات الابتكار، والتجارة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المستقبلية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المستمرة لغرف دبي لتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يعكس الحضور المتنامي والمتسارع للشركات الصينية في دبي متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تجاوز عدد الأعضاء الصينيين النشطين المسجلين في عضوية غرفة تجارة دبي 6,190 شركة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025.

وجرى اختيار مدينة شينجن لاستضافة هذه الدورة من المنتدى نظراً لمكانتها المحورية كمركز عالمي للتكنولوجيا والأعمال، ما يجعلها الموقع الأمثل لتنظيم حدث استراتيجي بهذا المستوى يجمع نخبة من الشركاء الرئيسيين في دبي والصين لاستكشاف فرص التعاون المشترك، وتسليط الضوء على دور منظومة دبي الاقتصادية في دعم التوسع العالمي للشركات الصينية.

وكانت النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين، والتي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس العام 2024، قد استقطبت أكثر من 800 من قادة الأعمال والمستثمرين، وأثمرت عن إبرام عدة شراكات مع مؤسسات صينية رائدة. وبناءً على نجاح الدورات السابقة في بكين ولندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل هذا المنتدى دعم رسالة غرف دبي الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتنمية التجارة العابرة للحدود، واستقطاب فرص استثمارية جديدة، ودعم نمو الأعمال بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.

للمحررين:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichambers.com

-انتهى-

#بياناتحكومية