دبي، الإمارات العربية المتحدة – بحثت غرف دبي مع عدد من الجهات والهيئات التجارية في العاصمة الغانية أكرا، سبل تطوير آليات العمل التجاري والاستثماري المشترك، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وغانا.

وبحضور سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية في جمهورية غانا، بمشاركة ستيفان ميزان، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية في غانا، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وآليات تسهيل التجارة الثنائية، وتوسيع آفاق الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري وتحفيز الشراكات الاقتصادية المستدامة بين دبي وغانا.

كما التقت الغرف مع مركز غانا لترويج الاستثمار، بحضور سيمون مادجي، رئيس المركز، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب استعراض المقومات الاستثمارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين، وآليات دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في دبي وغانا.

واجتمعت الغرف مع اتحاد المستوردين والمصدرين في غانا، بحضور أساكي أوينجوبيت، الأمين العام للاتحاد، حيث ناقش الطرفان فرص تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وتطوير قنوات التواصل بين الشركات، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية بين دبي وغانا.

وجاءت الاجتماعات على هامش فعاليات البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي إلى كل من غانا وإثيوبيا، بهدف استكشاف فرص اقتصادية جديدة ودعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الأفريقية الواعدة.

