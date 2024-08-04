الشارقة، بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تعزيز جودة ونوعية الخدمات التي تقدم إلى الأعضاء المنتسبين من ممثلي القطاع الخاص في كل من أبوظبي والشارقة والعمل على استحداث خدمات جديدة مبتكرة بما يواكب تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال ويعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، لسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والوفد المرافق له، بحضور فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولمياء الجسمي رئيس قسم خدمة المصدرين وإدارة الأسواق، وسلطان عبد الله آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين، ومحمد الخيال تنفيذي أول علاقات عامة.

تعزيز بيئة الأعمال المحلية

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية العمل على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بدور الغرف التجارية في تعزيز استدامة نمو مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والارتقاء ببيئة الأعمال المحلية عبر إطلاق المبادرات والمشاريع والعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمع رجال الأعمال في الدولة ونظرائهم في مختلف دول العالم، ودعم توسعهم الخارجي في الأسواق الإقليمية والدولية.

شريك استراتيجي

وأشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى أن التعاون بين غرفتي الشارقة وأبوظبي خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الخاص في الدولة، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتنسيق الجهود لتوفير المزيد من الخدمات المتكاملة التي تشمل التدريب والتأهيل، والاستشارات القانونية والمالية ودعم رواد الأعمال وتسهيل وصول المستثمر الإماراتي إلى الأسواق العالمية، وزيادة تنافسية الشركات المحلية في مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز دور غرف التجارة كشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تطوير سياسات وبرامج تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على صعيد الارتقاء بمنظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وأضاف سعادة العوضي أن خدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص من صميم أولويات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تحرص على تكثيف التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بجانب ما يمكن أن يحققه تضافر جهود الغرفتين من دور مباشر في تطوير استراتيجيات مشتركة لدعم الشركات وتوفير المعلومات لممثلي القطاع الخاص وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة وأبوظبي، وإتاحة المزيد من الخدمات الاستشارية المتخصصة وبرامج الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال، وإبراز دور غرف التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات.

وفي ختام الزيارة اصطحب سعادة محمد أحمد أمين العوضي، سعادة أحمد خليفة القبيسي والوفد المرافق له، بجولة في أروقة غرفة الشارقة والمعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تقدمها الشركات الوطنية وأشادوا بتنوعها وتقدمها.

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