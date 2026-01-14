استقبل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، سعادة المهندس سعيد بن علي العبري- رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، لبحث التعاون المشترك بين الغرفتين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة آليات التنسيق والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض والرئيسية.

حضر اللقاء في مقر الغرفة سعادة سالم بن أحمد النعيمي رجل الأعمال، وسعادة محمد خليفة بن سالمين العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة سالم السويدي المدير العام، وعلى راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، وضم الوفد العماني الدكتور علي بن سالم البادي- رئيس لجنة القوانين والتشريعات بفرع غرفة عمان بمحافظة شمال الباطنة، والوفد المرافق.

في مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان على المستويين القيادي والشعبي، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون المشترك.

وأكد ان فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين متنوعة وواعدة، في ظل ما تتمتع به كل من إمارة عجمان ومحافظة شمال الباطنة من قدرات اقتصادية واستثمارية تنافسية، وبنية تحتية متطورة، ومقومات جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية.

وقدم سعادة المهندس سعيد بن علي العبري الدعوة للحضور والمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2026 بمحافظة شمال الباطنة، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الغرفتين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والترويج لفرص الاستثمار في عجمان، ودعم نمو التبادل التجاري، موضحاً أن المنتدى الذي سيعقد في 4 و5 فبراير 2026 يستعرض فرص واسعة من المجالات والتي تشمل "الصناعات المتقدمة، الصناعات التحويلية، الصناعات الثقيلة والداعمة، الصناعة الغذائية، الصناعات الطبية، وإعادة التدوير".

هذا وأشاد الحضور بأهمية معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ودوره الحيوي في توفير منصة سنوية تجمع الجامعات والجهات التعليمية من البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم التعاون الأكاديمي والتدريبي بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة وبناء الكفاءات البشرية.

وقدمت غرفة عجمان نبذة حول مجموعة عمل جذب الاستثمار في الإمارة، مستعرضة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية واعادة التدوير، وما تتمتع به الإمارة من بيئة أعمال تنافسية ومحفزات استثمارية تدعم نمو المشاريع وتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوصى اللقاء بأهمية تعزيز التكامل والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الفرنشايز وتمكين ريادة الأعمال.

في ختام اللقاء تبادل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة المهندس سعيد بن علي العبري- رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة، الدروع التذكارية.

-انتهى-

#بياناتحكومية