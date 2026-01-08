استقبل سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، سعادة تيج بهادور شهيتري سفير دولة نيبال لدى الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المباشرة بين عجمان ونيبال.

حضر اللقاء في مقر الغرفة سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وضم وفد نيبال ـ تشاندرا براساد داكال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية.

ورحب سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي بالوفد، وأكد أن إمارة عجمان تحرص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم، وتوفير بيئة استثمارية مستدامة تلبي تطلعات المستثمرين في مختلف القطاعات "الصناعية، التجارية، السياحية، الخدمية، التعليمية، الصحية، العقارية، والبناء والتشييد"، مشيراً إلى ان غرفة عجمان تعمل وفق خطة سنوية لتعزيز التعاون الخارجي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، إلى جانب العمل على تمكين المنتجات المحلية من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في إمارة عجمان تتميز بمجموعة من المقومات، من أبرزها جودة وسرعة الخدمات الحكومية، وتكاليف التشغيل التنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة الداعمة لنمو الأعمال والاستثمار.

وبحث اللقاء أفاق التعاون المشترك وسبل تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات "الزراعة، التعليم، السياحة، الصناعة، الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات، قطاع التجزئة"، وفرص زيادة حجم التبادل التجاري بين عجمان ونيبال، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو الأعمال والاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من "المنامة ومصفوت"، كما وجهت غرفة عجمان الدعوة للوفد لزيارة الإمارة والمشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2026.

وأوصى الحضور بضرورة عقد ملتقيات وفعاليات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية تبادل المعلومات والدراسات الداعمة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

من جانبه أكد سعادة تيج بهادور شهيتري، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إمارة عجمان، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما وجه الدعوة إلى غرفة عجمان لزيارة نيبال والتعرف على فرص الاستثمار.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية، كما تبادل سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، مع سعادة تيج بهادور شهيتري، الدروع والهدايا التذكارية.

-انتهى-

