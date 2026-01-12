في إنجاز يعكس الالتزام بالتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حققت غرفة عجمان تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة المعاملات المالية، عبر أتمتة جميع معاملات المصروفات إلكترونياً بنسبة 100%، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وأفادت مريم الشحي مدير إدارة الموارد المالية في غرفة عجمان، أن هذا التحول الرقمي قلص الإجراءات من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات فقط، إضافة إلى تحقيق تقليل مدة إنجاز المعاملة بنسبة وصلت إلى 50% مما أسهم في رفع سرعة الإنجاز وتحسين جودة الأداء المالي.

وأكدت أن اعتماد الأنظمة المالية الذكية يساهم في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تسرع تدفق البيانات، وتقليل الأخطاء، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن رفع مستوى رضا الموردين والمتعاملين.

-انتهى-

#بياناتحكومية