الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اجتماعه الدوري مؤخراً ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة محمد مصبح النعيمي ، وجرى خلال الاجتماع اعتماد الخطة الإستراتيجية للغرفة للسنوات الخمس القادمة 2026- 2030 ، والتي أعتمدت على عدة ركائز أساسية ، تشمل تحسين بيئة الأعمال في رأس الخيمة وتطويرها ، وترويج وتعزيز مكانة الإمارة كواجهة سياحية وصناعية وتجارية متميزة على مستوى المنطقة ، بالاضافة الى استقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية ، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في رأس الخيمة ، وكذا تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في رأس الخيمة .

كما أعتمدت الاستراتيجية في الطرح الذي أعدته إدارة الإستراتيجية والاقتصاد الرقمي بالغرفة ، السعي لتحقيق بيئة تجارية تنافسية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي ، وتركز على تحسين بيئة الاعمال ، وتسهيل الاجراءات ، وتعزيز الحوكمة والشفافية ، لضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين ، وتشجيع الابتكار وريادة الاعمال ، بدعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة محفزة للاستثمار .

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة سعادة محمد مصبح النعيمي ، أن أهمية الغرفة تكمن في دورها الاستراتيجي في تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل إمارة رأس الخيمة ، والاسهام في إنفتاح أقتصاد الامارة على العالم الخارجي ، والترويج لرؤية دولة الامارات 2030 عالمياً ، والمشاركة في برامج ومبادرات الرؤية التي تتوافق مع أهداف واختصاصات الغرفة ، إضافة الى الدور المحوري في العمل على حل النزاعات والخلافات التجارية بالطرق البديلة الودية ومنها الوساطة والتحكيم ، مبيناً أن الغرفة تمثل الانشطة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة في المحافل الدولية ، وتعمل على تنظيم المعارض المحلية والدولية ، وإستقطاب المستثمرين ، وتبادل الوفود التجارية ، والالتزام بالشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤيتها ورسالتها على ارض الواقع .

وناقش النعيمي مع أعضاء مجلس الادارة خطط وآليات الاستراتيجية الجديدة ، ومواءمتها مع الخطط التنموية للدولة ، مؤكداً على أن الاستراتيجية الجديدة تشكل حجر الأساس ، لتعزيز موقع وسمعة الإمارة ، كعاصمة اقتصادية واستثمارية وتجارية ورقمية في العالم ، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة تمضي بثبات تحت قيادتها الرشيدة إلى أعلى قمم الريادة والتميز والازدهار ، مشيراً الى أن اعتماد استراتيجية الغرفة للسنوات الخمس المقبلة ، يعكس التزام الغرفة بالاهداف الاستراتيجية للدولة ، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالامارة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة ، والتي تركز على التقدم، الابتكار، الاستدامة، والريادة العالمية ، وحرصنا كغرفة تجارة على أن تكون الغرفة دوماً الذراع الاقتصادية للإمارة ، مؤكداً على أن عجلة العمل قد انطلقت لتواكب طموحات الإمارة بصناعة مستقبل الاقتصاد .

وأضاف: «اعتمدنا استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة تعزز شراكة القطاعين العام والخاص، وتعكس الدور المستقبلي الذي ستمارسه غرفة رأس الخيمة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد بالإمارة ، لافتاً الى أن هذه الاستراتيجية ستكون انطلاقة متجددة في مسيرة العمل الجاد لدعم قطاع الأعمال والارتقاء بتنافسيته ، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات النوعية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التجارة الخارجية، والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص، هي ركائز ستحرص الغرفة على تنميتها لرسم معالم المستقبل.

-انتهى-

