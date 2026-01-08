بحث التعاون في الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية متنوعة مع كل من جمهورية نيبال وجمهورية سريلانكا، وأكدت الغرفة حرصها على فتح آفاق جديدة لمجتمعات الأعمال في الإمارة بما يخدم التوجهات التنموية المشتركة ويعزز من مكانة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، وفداً نيبالياً ضم كلاً من سعادة تيج باهادور شيتري، سفير جمهورية نيبال لدى الدولة، وشاندرا براساد داكال، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية (FNCCI)، وذلك بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار مع مجتمع الأعمال النيبالي في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الكهرومائية والزراعة، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري والتعرف على الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

منصات لجذب الاستثمار

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن إمارة الشارقة، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، تواصل مرحلة نمو ستشهد المزيد من التطورات الاقتصادية التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية أمام الشركاء الدوليين، مشيراً إلى التزام الغرفة بتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من الشارقة، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للإمارة وتطورها المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعا سعادته مجتمع الأعمال النيبالي للاستفادة من المنصات العالمية التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة، لا سيما المعارض المتخصصة مثل معرض "إيكرس" العقاري و"ستيل فاب" ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مؤكداً أن الفعاليات والمعارض الكبرى تمثل جسراً حيوياً للتواصل المباشر مع الصناعيين والمستثمرين والشركات الإقليمية والدولية.

شراكات استراتيجية في قطاعات التعليم والطاقة

من جانبه، أعرب سعادة تيج باهادور شيتري عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه غرفة الشارقة في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى أن وجود جالية كبيرة من المواطنين النيباليين يقيمون في دولة الإمارات يمثل ركيزة قوية لتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية، وأبدى تطلعه إلى ترجمة هذه الروابط إلى شراكات استراتيجية، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث الأكاديمي مع جامعات الشارقة المرموقة.

وبحث الجانبان الفرص في القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في نيبال، والتي شملت مشاريع الطاقة الكهرومائية وتطوير البنية التحتية للسياحة مثل مشاريع "التلفريك"، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والزراعة ولا سيما النباتات الطبية والعشبية، فيما أبدى السيد شاندرا براساد داكال اهتماماً بتأسيس شركات نيبالية في الشارقة مشيداً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن المشاركة في المعارض التجارية، وأطلعت الغرفة الجانب النيبالي على أجندة فعاليات إكسبو الشارقة لعام 2026، فيما وجه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية دعوة لغرفة الشارقة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد في العاصمة كاتماندو المقرر عقده في إبريل القادم.

تكامل اقتصادي ومستقبل واعد مع سريلانكا

وفي سياق متصل، استقبل سعادة عبد الله سلطان العويس وفداً دبلوماسياً سريلانكياً برئاسة سعادة أليكسي غوناسيكارا، القنصل العام لسريلانكا، وسوبهاسيني سيلفا، رئيسة البعثة بالقنصلية السريلانكية، وذلك بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أهمية اللقاء الذي يأتي استكمالاً للمحطات الاستراتيجية التي شهدتها العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، حيث تعد الإمارات على رأس قائمة الشركاء التجاريين لسريلانكا في المنطقة بحجم تبادل تجاري تجاوز مليار دولار، مضيفاً أن الغرفة تتطلع إلى استشراف مستقبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وترحب بالشركات السريلانكية لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية عبر المنصات الدولية الرائدة مثل معرض "ستيل فاب" ومعرض "الساعات والمجوهرات" وغيرهما من المعارض التجارية التي تحظى برعاية الغرفة.

برامج عمل مستقبلية

من جانبه، أعرب سعادة أليكسي غوناسيكارا، القنصل العام لسريلانكا، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه غرفة الشارقة، مؤكداً أن الشارقة تمثل بوابة حيوية للمنتجات السريلانكية نحو الأسواق العالمية، وأبدى حرصه على تعميق التعاون عبر التنسيق لزيارة مرتقبة لوزير التجارة السريلانكي وتوقيع مذكرات تفاهم ترتقي بالعلاقات إلى آفاق أوسع من التكامل الاقتصادي.

وبحث الجانبان تفاصيل الإعداد لفعاليات اقتصادية قادمة وزيارات نوعية مرتقبة لمسؤولين من سريلانكا تشمل محافظ البنك المركزي السريلانكي، إلى جانب وزير التجارة السريلانكي والإعداد لتنظيم لقاءات عمل ثنائية تضم ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.

ودعت غرفة الشارقة الوفد السريلانكي لزيارة النسخ القادمة من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة وأبرزها معرضي "ستيل فاب" و"الساعات والمجوهرات" بمركز إكسبو الشارقة للاطلاع على الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع المعارض والمؤتمرات، فيما وجه القنصل العام لسريلانكا دعوة رسمية للغرفة لزيارة سريلانكا بوفد تجاري لبحث تعزيز التعاون المشترك وتطوير شراكات تعزز سلاسل الإمداد وتفتح آفاقاً جديدة في قطاعات المنسوجات والأحجار الكريمة وغيرها من مجالات التعاون التجاري.

