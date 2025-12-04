عمر العلماء: الإمارات برؤية قيادتها ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً في توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي

جون هوب براينت: نرحب بعضوية عمر سلطان العلماء أول قائد دولي من الشرق الأوسط

دبي: أعلن "مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AIEC)"، المبادرة المدعومة من " منظمة عملية الأمل" بالولايات المتحدة الأمريكية، اختيار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عضواً في مجلس الإدارة، ما يؤكد دور الإمارات الريادي في حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ودعم الجهود الدولية لضمان تطوير تقنيات متقدمة مسؤولة وآمنة.

ويُعتبر معاليه أول قائد دولي وأول ممثل من الشرق الأوسط ينضم إلى مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من القادة العالميين في مجالات الحقوق المدنية والتعليم والتكنولوجيا والأعمال والحكومة والأخلاقيات، ويترأسه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وجون هوب براينت، مؤسس منظمة عملية الأمل ورئيس مجلس إدارتها.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد مكانة الإمارات كشريك فاعل في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ووضع أطر عالمية لتعزيز الثقة في التقنيات المستقبلية، بما يتوافق مع رؤيتها لبناء منظومة رقمية مبتكرة قائمة على قيم الشفافية والسلامة والاستدامة.

عمر العلماء: نموذج الإمارات العالمي في التبني المسؤول للتقنيات المتقدمة عزز مكانتها الدولية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الطموحة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتوجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن نموذج الإمارات العالمي في الحوكمة الأخلاقية والتبني المسؤول للتقنيات المتقدمة عزز مكانتها على الساحة الدولية، وأسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأضاف أن المسؤولية الأخلاقية تمثل قيمة وأولوية في استراتيجية دولة الإمارات تجاه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً مواصلة دعم الجهود العالمية لصياغة معايير تضمن استخداماً عادلاً ومسؤولاً للتقنيات المستقبلية ودفع الاقتصادات إلى آفاق جديدة، وفتح أبواب أوسع للمعرفة والفرص والمحافظة على القيم الإنسانية التي تحرص عليها دولة الإمارات والعالم.

براينت: الإمارات سخرت التكنولوجيا لخدمة الإنسان

من جهته، قال براينت: "نرحب بمعالي عمر سلطان العلماء في مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كأول قائد دولي وأول ممثل من الشرق الأوسط ما يعكس مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، ويجسد النهج الإماراتي الطموح في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتقديم خبرة واسعة ورؤية استراتيجية استثنائية للمجلس حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وممارساته الأخلاقية ومساهمته التي تشكّل إضافة نوعية لجهودنا الدولية، ونحن ممتنّون لشراكته بينما نواصل بناء إطار عالمي وشامل يضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التكنولوجيا."

مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تأسس مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2023، ويضم نخبة من القادة في مجالات الحقوق المدنية والتعليم والتكنولوجيا والأعمال والحكومة والأخلاقيات، ويهدف المجلس إلى ضمان تمثيل المجتمعات في مجال تطور الذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى وضع إطار لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشامل وعادل، مع استكشاف كيفية استخدام التكنولوجيا في تعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحرومة.

ويضم المجلس في عضويته؛ د.جورج تي. فرينش الابن رئيس جامعة كلارك أتلانتا ورئيس جامعات صندوق الكليات الزنجية المتحدة، والدكتورة هيلين غيل رئيسة كلية سبيلمان، ود. برنيس أ. كينغ الرئيس التنفيذي لمركز كينغ، والدكتور ديفيد توماس رئيس كلية مورهاوس، ود. أنجيلا ف. ويليامز الرئيس والرئيس التنفيذي لـ United Way Worldwide، والسفير أندرو ج. يونغ رئيس مؤسسة أندرو ج. يونغ، سفير الأمم المتحدة السابق، وعمدة أتلانتا السابق.

يذكر أنه منذ عام 1992، مكّنت عملية الأمل أكثر من 4 ملايين شخص في مجالات الثقافة المالية وإدارة الأموال، ودعم تملك المنازل والمشاريع الصغيرة لتعزيز "الحقوق الفضية" التي تساعد الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على تحقيق أفضل المستويات الاقتصادية ومن خلال نموذجها الحائز على جوائز HOPE Inside، ساعدت المنظمة في توليد أكثر من 4.2 مليار دولار من الأنشطة الاقتصادية وتعمل المنظمة في ما يقرب من 300 مدينة وتخدم 1,500 موقعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

-انتهى-

#بياناتحكومية