عجمان: تستعد إمارة عجمان لاستضافة كأس آسيا لمصارعة الذراعين المفتوحة والتي ترعاها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وينظمها الإتحادين الآسيوي لمصارعة الذراعين بالتعاون مع إتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بحيث تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الحالي في مركز شباب عجمان، بمشاركة واسعة من 25 دولة من مختلف دول العالم، وبحضور أكثر من 200، من بينها لاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين، في حدث رياضي متميّز يترقبه عشّاق القوة والتحدي في كل مكان.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في الساعة 11 صباحاً من يوم الأحد الموافق لـ 7 ديسمبر، على أن تُختتم المنافسات يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر، عند الساعة 9 مساءً، حيث ستشهد البطولة سلسلة من المواجهات ضمن فئات متعددة للرجال والسيدات، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تهدف إلى تقديم تجربة متنوعة وممتعة للجماهير خلال فترة البطولة

وفي سياق الاستعدادات الجارية، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن البطولة تُعد إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، قائلاً: "تأتي استضافة كأس آسيا لمصارعة الذراعين في ديسمبر المقبل ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى تعزيز السياحة الرياضية ودعم استقطاب الفعاليات الدولية إلى عجمان، مما يؤكد حرصنا الدائم على توفير تجربة تنظيمية متكاملة تعكس مكانة الإمارة، وتقدم بطولة متميزة ترقى إلى تطلعات المشاركين والجمهور

وبدوره، أعرب السيد فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن سعادته للجهود التي تبذلها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في إمارة عجمان بالتعاون والدعم للرياضات التي يشرف عليها الـحاد ومثمنا تنظيم كأس آسيا لمصارعة الذراعين في إمارة عجمان، خصوصا وان الإمارة اثبتت عجمان قدرتها الفائقة على استضافة بطولات رياضية نوعية تجذب أفضل اللاعبين من

مختلف دول العالم، وكشف عن ان بطولة اسيا لمصارعة الذراعين ستشهد مشاركة لاعبي من مختلف دول العالم ولن يقتصر على لاعبي قارة اسيا بكونها بطولة مفتوحة وتنظم باسلوب احترافي فريد".

بدوره أكد السيد آسين هارجيتودوروف، رئيس الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، أن إمارة عجمان أصبحت وجهة مفضلة للفعاليات الرياضية العالمية، وانه "يتطلع إلى تقديم بطولة عالية المستوى من خلال فرصة لالتقاء لاعبين من دول مختلفة في منافسات قوية، مثمنا دعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام وحرصها على إنجاح هذه البطولة، والعمل على توسيع انتشارها عالمياً".

وأشادت الجهة المنظمة بالدور المهم للرعاة والشركاء المشاركين في دعم الحدث وتوفير مقومات نجاحه، بإعتبارهم عنصراً أساسياً في ضمان تنظيم بطولة تُعزز من مكانة عجمان الريادية كوجهة رياضية متميزة وأكدت انه سيتم الإعلان لاحقا على الية الدخول للبطولة والاستمتاع بمتابعة منافساتها.

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com