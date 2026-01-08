تحوّل استراتيجي يستند إلى إنجازات تمتد على مدار 35 عاماً

الدوحة – قطر- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، المدرجة في بورصة قطر، إطلاق هويتها الجديدة لتُصبح "نبراس إنرجي". ويستند هذا التحول الاستراتيجي إلى عقود كمزوّد رئيسي لحلول الكهرباء والمياه في قطر، وإلى أكثر من عقد من الريادة العالمية. وبهذه الهوية الجديدة، تنطلق نبراس إنرجي بعلامة تجارية تعكس المرونة والاستمرارية ورؤية واضحة للمستقبل.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1990، حيث لعبت دوراً أساسياً خلال ثلاثة عقود مضت في تلبية احتياجات دولة قطر من الكهرباء والمياه، وأصبحت واحدة من أكبر شركات المرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة نبراس إنرجي: "شكلت شركة الكهرباء والماء القطرية لأكثر من ثلاثة عقود حجر الأساس في دعم أمن الطاقة والمياه في دولة قطر، ووسعت نطاق خدماتها لتشمل الأسواق العالمية. واليوم، تنطلق الشركة تحت اسم "نبراس إنرجي"، محققة خطوات واسعة نحو آفاق أوسع من النمو والتطور، وبهوية بصرية وعلامة تجارية جديدتين تعكسان رؤيتها المستقبلية."

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الشركة وفريق إدارتها التنفيذية وجميع موظفيها على جهودهم المخلصة. وإنني على ثقة بأنهم سيواصلون هذا الإرث بطموح متجدد، معززين بذلك شراكات قطر الدولية، ودافعين نحو نمو مستدام، ومرسخين مكانتنا كشركة رائدة موثوقة في قطاع الطاقة."

من جانبه، قال السيد محمد ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نبراس إنرجي: "إن هذا التحول يعكس التزامنا بتعزيز دورنا نحو تطوير قطاعي الكهرباء والمياه، وترسيخ مكانتنا كمؤسسة وطنية رائدة ذات حضور عالمي. وتمثل الهوية الجديدة تركيزنا على الابتكار والكفاءة والاستدامة، لنرفع من قدرتنا التنافسية، ونستقطب الاستثمارات وندفع بعجلة النمو المستقبلي."

وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من أصول التوليد الحراري والمتجدد، مدعومة بعقود طويلة الأمد، وقدرات تشغيلية متقدمة تسهم في دعم البنية التحتية للطاقة وتحلية المياه، وتعزيز أمن الإمدادات على المدى الطويل.

وتبلغ القدرة التشغيلية للشركة 10,6 غيغاواط إجمالي (6,3 غيغاواط صافي) من الكهرباء، إلى جانب إجمالي طاقة تحلية المياه يبلغ 541 مليون جالون يومياً.

وسيتم عرض الهوية البصرية الجديدة في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي سيعقد في 8 يناير2026 وذلك للحصول على الموافقة النهائية.

