أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) عن عقدها شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الوقف، ودعم جهود التحول الرقمي، وتيسير نمو المساهمات الوقفية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وقد وقّع الاتفاقيتين كلٌ من سعادة فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال مراسم رسمية أُقيمت في أبوظبي.

سيقدّم كل من أوقاف أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بموجب الشراكة، إطاراً متكاملاً لدعم الجهات الوقفية المرخّصة في الإمارة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الوقفية، والوحدات العقارية، والمزارع، وغيرها من الهياكل الوقفية المعتمدة. وتتيح الشراكة لتلك الجهات فتح حسابات مصرفية مستقلة ومخصّصة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستفادة من باقة خدمات مصرفية تفضيلية مصممة خصيصاً لتمكين الإدارة الفعّالة والمسؤولة والمستدامة لأموال الأوقاف.

سيقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي حلولاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للجهات الوقفية الخاضعة لإشراف أوقاف أبوظبي, تبسيط وتسهيل إجراءات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للجهات الوقفية الخاضعة لتنظيم أوقاف أبوظبي، مع تزويدها بحزمة متكاملة من الخدمات المصرفية المجانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية، حلول الدفع والتحصيل، وخدمات الرواتب، وأدوات إدارة الحسابات المصمّمة لتعزيز الشفافية المالية ورفع كفاءة العمليات.

تتيح الشراكة أيضاً لأفراد المجتمع المساهمة مباشرةً في مجموعة من المحافظ الوقفية المعتمدة عبر منصّتي المصرف الرقمية التطبيق المصرفي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت مما يمكن المتعاملين من المساهمة مباشرة في ستة مصارف وقفية تشرف عليها أوقاف أبوظبي، تشمل مجالات الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية. ومن خلال توفير هذه الخدمات ضمن القنوات الرقمية للمصرف، تُسهِم المبادرة في تعزيز سهولة وسلاسة مشاركة أفراد المجتمع في العطاء الخيري ودعم المشاريع الوقفية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي: "نسعى إلى تطوير منظومة وقفية متقدّمة وموثوقة تخدم المجتمع بشفافية وكفاءة ومسؤولية. وستساهم هذه الشراكة في تقديم حلول مصرفية مستقلة للجهات الوقفية وتوفير قنوات تبرع رقمية آمنة، بما يعزّز أسس العمل الخيري المستدام في أبوظبي. كما نحرص على حماية كل مساهمة وإدارتها وتوجيهها إلى حيث يمكنها أن تُحدث أثراً حقيقياً ومستداماً في مجتمعنا".

وفي تعليقه على الاتفاقيتين، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “تعكس شراكتنا مع أوقاف أبوظبي التزام المصرف المتواصل بدعم قطاع الوقف في دولة الإمارات وتمكين مشاركة أوسع للمجتمع من خلال الابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال توفير قنوات رقمية سلسة للمساهمات الوقفية وتمكين الجهات الوقفية بخدمات مصرفية متطوّرة، فإننا نُسهِم في تعزيز الشمول المالي وترسيخ قيمنا المشتركة في مجالات الشفافية والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.”

يساهم إطار الشراكة في تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي لأوقاف أبوظبي من خلال توفير آليات منظمة للمتابعة، مع دعم الرؤية الأوسع للهيئة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للنماذج الوقفية المبتكرة والشفافة. ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، تواصل أوقاف أبوظبي بناء منظومة وقفية متينة وشاملة تسودها الحوكمة الرشيدة، بحيث تسهم الأموال الوقفية بشكل فعّال في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم وتنمية المجتمع.

نبذة عن أوقاف أبوظبي:

تأسست” أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر. كما تسعى الهيئة إلى إعادة تشكيل الممارسات الوقفيّة على مستوى الإمارة، بما يضمن تطورها ومواكبتها لأفضل المعايير.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 270 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".

