الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفلت شركة سامرج بإنجاز مرحلة مهمة في شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب تنفيذ ثلاثة مشاريع رقمية بنجاح وهي: منصة التنمية الاجتماعية، ومشروع تطوير خدمات دور الإيواء غير الحكومي لذوي الإعاقة، ومشروع الخدمات التكاملية.

وأقيمت الفعالية في مقر الوزارة مؤخراً بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سامرج الأستاذ شادي عبدالوهاب، وسعادة وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، إلى جانب قيادات ومنسوبي الفرق المشتركة من الجانبين.

وتجسّد هذه المشاريع التزامًا مشتركًا بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة ومنصات رقمية متكاملة تركز على تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات.

وقد أسهمت منصة التنمية الاجتماعية في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل وصول المستفيدين إليها، فيما ركز مشروع تطوير خدمات دور الإيواء غير الحكومي لذوي الإعاقة على تمكين هذه الجهات رقميًا ورفع مستوى الحوكمة وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما عمل مشروع الخدمات التكاملية على توحيد الأنظمة والإجراءات بما يضمن تكامل الخدمات وانسيابية تقديمها عبر مختلف القنوات.

وأكدت قيادات سامرج خلال الحفل أن هذا النجاح يعكس إيمان الشركة بدور التقنية كأداة تمكين حقيقية تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، مشيدين بروح التعاون والعمل المشترك التي كانت أساس هذا الإنجاز.

واختُتمت الفعالية بتكريم الفرق العاملة تقديرًا لجهودهم، تأكيدًا على عمق الشراكة بين سامرج والوزارة، واستمرار التعاون نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة وتمكينًا في قطاع الخدمات الحكومية.

نبذة عن شركة سامرج

تأسست شركة سامرج عام 2005، وهي شركة رائدة في توفير حلول التكنولوجيا، ملتزمة بتقديم ابتكارات تُحدث أثرًا مستدامًا من خلال الجمع بين فهم عميق للأعمال وخبرة تقنية قوية، لمساعدة المؤسسات على تحديث عملياتها، وتعزيز كفاءتها، وتطوير تجارب عملائها وموظفيها. تُمكّن سامرج الشركات من النمو والتكيف والريادة في عالم رقمي سريع التغير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sumerge.com

-انتهى-

#بياناتحكومية