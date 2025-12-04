رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية واسعة النطاق في الهند بقيادة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي للمجموعة شملت مدينة بوني وتشيناي وبنغالور ونيودلهي، حيث جمعت الفعالية أكثر من 200 شركة هندية عاملة في قطاعات استراتيجية مختلفة. وجسّدت الجولة التزام راكز بتعزيز التعاون التجاري في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والمشاركة في النسخة السابعة من معرض الهند الصناعي والتي تضمنـت محطتين بارزتين شملت توقيع مذكرة تفاهم بالغة الأهمية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وختام سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية–الهندية الأولى من نوعها.

وجرى تنظيم الجولة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وبدعم من أبرز الغرف التجارية في تشيناي، بما في ذلك غرف تجارة تاميل وأندرا وهندوستان وجمعية كل الهند للصناعات وذلك بهدف تعزيز التواصل بين راكز وكبار الصناعيين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الباحثين عن فرص للتوسع العالمي. كما ركزت النقاشات على مزايا إمارة رأس الخيمة الصناعية التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال وفرص إقامة مشاريع مشتركة والتعاون التقني ودخول أسواق جديدة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الزيارة إلى نيودلهي توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين رامي جلاّد ومناب ماجومدار، مستشار أول في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية شملت تحديد مجالات تعاون واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتؤكد الاتفاقية أيضاً على طموح الجانبين في تبادل المعرفة وتنظيم فعاليات مشتركة وتشجيع الزيارات المتبادلة للوفود وخلق منصات جديدة لمشاركة الشركات الهندية في المبادرات المدرجة تحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. وجاء التوقيع خلال جلسة نقاشية جمعت قادة من قطاعات التصنيع والهندسة والكيماويات ومواد البناء وغيرها لبحث فرص الاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

وانتهت الجولة باختتام سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية–الهندية والتي تُعد مبادرة رائدة ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند تهدف إلى اكتشاف الشركات الهندية المبتكرة ودعم توسعها العالمي. واستعرض حفل الاختتام في ولاية نيودلهي مجموعة متميزة من الشركات البارزة من بينها شركة بايورفوم من حيدر آباد والمختصة في إنتاج حلول تغليف مستدامة والتي توفر بدائل قابلة للتحلل والمركبات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة عبر مزيج حيوي مبتكر. وبصفتها إحدى الشركات الفائزة، ستحصل بايورفورم على دعم مباشر من راكز لتوسعة نطاق عملياتها وتسريع نموها الدولي من خلال منظومة الأعمال التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة.

وفي هذا السياق، قال جلاّد: "تواصل الهند ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية نشاطاً في العالم. وأكدت لقاءاتنا في بوني وتشيناي ونيودلهي وجود اهتمام كبير من الشركات الهندية بالتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح إمارة رأس الخيمة لهذه الشركات منصة ديناميكية وفعّالة من حيث التكلفة للنمو. وتعكس هذه الجهود تعزيز شراكتنا مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بالإضافة إلى النجاح الكبير لسلسلة الشركات الناشئة والذي يرسخ التزامنا المشترك بدعم الابتكار وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون طويل الأمد في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند."

تشكل الجولة الترويجية إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم وختام سلسلة الشركات الناشئة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. كما تساهم في ترسيخ مكانة راكز كبوابة استراتيجية للشركات الهندية الراغبة في التوسع في المنطقة وخارجها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 38 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

