أبوظبي : استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفد المساهمين في دعم مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية "معاً " التي تعد المنصة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية.

وأشاد سموه خلال اللقاء بإسهامات الداعمين المجتمعية في ترسيخ قيم الخير والعطاء إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي المتجذرة في مجتمع الإمارات. كما ثمن جهود الهيئة في العمل من أجل إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع ما يتسق مع رؤية الدولة التي تجعل من تمكين المجتمع أولوية رئيسية.

وضم الوفد المساهمين في دعم المبادرات المجتمعية خلال عام 2024 و2025، والتي تشمل المساهمات المالية والعينية إضافة إلى الأفراد الذين قدموا دعماً دورياً لتعزيز أثر اجتماعي مستدام بجانب ممثلي الشركات ذات الأهداف الاجتماعية ومؤسسات النفع العام.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني على توجيه المساهمات المجتمعية المالية و العينية والتطوعية، لدعم المبادرات والبرامج التي تصممها لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قِبَل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وتوفر لها حلولاً متكاملة تدعم جهودها في تعزيز نمط حياة الأفراد والمجتمع.

-انتهى-

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتُعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحدة، بهدف توحيد جهود المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي. وتعمل هيئة معاً على جمع المساهمات وتوجيهها نحو الأولويات الاجتماعية، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.

تدعم الهيئة المشاريع التي تعالج الأولويات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، لضمان استمرارية تطوير مجتمع متكامل ومزدهر وفعّال من خلال ربط الأفراد والجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم مجتمعاتهم.

تعتمد هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على توجيه كامل المساهمات بشفافية لدعم المشاريع الاجتماعية التي يطلقها الشركاء، مما يتيح للمساهمين مضاعفة أثر مساهماتهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى الموارد والبرامج الأساسية، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية