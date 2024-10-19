دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن اتفاقية تعاون جديدة مع "هيئة الصحة بدبي"، تهدف إلى إطلاق برنامج مبتكر لفصل التطبيقات التقنية والتجارية، حيث توفر "دو" كافة سبل الدعم اللازم لهيئة الصحة بدبي من أجل تحويل أنظمتها التقنية والتجارية نحو بنية تحتية رقمية متطورة وموحدة تضمن الكفاءة والأمان، وتدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

وقد تم الإعلان رسمياً عن التعاون بين الجانبين خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه "دو" لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات. ويمثل هذا التعاون بين "دو" وهيئة الصحة بدبي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من الحلول والتطبيقات التكنولوجية المتطورة التي توفرها "دو" للتحول نحو منظومة رقمية متكاملة وفعالة وآمنة في قطاع الرعاية الصحية.

وتؤكد هيئة الصحة بدبي التزامها المتواصل بالابتكار والعمل من أجل تحقيق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الصحية، حيث تُشرف على الحوكمة الشاملة لقطاع الرعاية الصحية في دبي. ومع تزايد أهمية النماذج التقنية الهجينة للبنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات، يأتي التعاون بين الهيئة و"دو" لدمج الحلول السحابية الخاصة بالهيئة بما يلبي الاحتياجات الجديدة بكفاءة. ومن المقرر أن تقوم "دو" في البداية بنقل أكثر من 40 تطبيقاً رئيسياً خاصاً بتكنولوجيا المعلومات والأعمال إلى منصة "سمارت دبي بلس"، (Smart Dubai Pulse) المبتكرة، إضافة إلى منظومة السحابة العامة الأخرى مثل "مايكروسوفت أزور"،(Microsoft Azure)، و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS).

تعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال جاسم العوضي ، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: إن "شركة (دو) ملتزمة بتقديم خدمات سحابية متعددة قوية مع خفض معدل تعطل العمليات إلى الحد الأدنى، وتحسين البنية التحتية، وتعظيم الكفاءة، وترشيد التكلفة. كما تركز (دو) كشريك رئيسي لهيئة الصحة بدبي على إتمام الجوانب التقنية، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والامتثال تماماً لمعايير الأمان والسلامة، مع تحسين تجربة المستخدم. وهدفنا هو تحقيق الأهداف التقنية الفورية لهيئة الصحة بدبي وإجراء تحسينات طويلة الأمد في خدمات الرعاية الصحية في إمارة دبي."

وجانبها قالت منى بجمان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في هيئة الصحة بدبي: "يركز تعاوننا مع "دو" على تعزيز المرونة، والأمان، والكفاءة في خدمات الرعاية الصحية بدبي. ونعمل في هيئة الصحة على تحديث بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال نقل التطبيقات، إلى جانب تحويل حجم كبير من البيانات، لوضع معيار جديد للابتكار في قطاع الرعاية الصحية. حيث إن هذا المشروع هو مؤشر على التزامنا بتقديم أعلى مستويات الرعاية والخدمات، مما يرسخ مكانة دبي الرائدة في طليعة التميز في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم."

ويعكس التعاون بين الجانبين الجهد المشترك بين الفريق الذي يضم شركة استشارية وسبع جهات خارجية وأكثر من 15 مزوداً رائداً، ما يوضح النهج الشامل المُتبع لضمان النجاح. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة ساعدت في نقل أكثر من 40 تطبيقاً و460 جهازاً افتراضياً، مما يُظهر المستوى الفني المتقدم والتخطيط المتقن.

وتعمل "دو" على تقديم خبراتها في مجال الخدمات السحابية المتعددة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والبنية التحتية المتقدمة للاتصال المحلي والدولي لضمان تكامل سلس للمشروع، ما يضمن انتقالاً سلساً للتطبيقات والبيانات وتحقيق نتائج استثنائية قوية. وتدير "دو" عملية نقل البيانات إلى السحابة باتباع نظام منظم ودقيق يتضمن سبع مراحل لضمان نجاح العملية من البداية حتى التسليم النهائي. وتدعم هذه المبادرة مرونة البنية التقنية لهيئة الصحة بدبي ، وترشيد التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستويات الأمان.

وعلاوة على ذلك، تم بذل كافة الجهود في مجال التواصل مع المستخدمين وإدارة البيانات، حيث تم نقل أكثر من 1000 صندوق بريد إلكتروني إلى سحابة "أوفيس 365"، بالإضافة إلى 100 تيرابايت من بيانات الإدارات المختلفة. ومن الإنجازات البارزة أيضاً، نجاح نقل أكثر من 400 تيرابايت من البيانات و400 قاعدة بيانات عبر منصات تكنولوجية متنوعة، مما يدل على الترقية الشاملة والمرنة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تحديث وتحسين العمليات التشغيلية في هيئة الصحة بدبي بشكل شامل.

ويضع هذا المشروع الطموح معياراً جديدًا لمنظومة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الرعاية الصحية بدبي، بما ينسجم مع مبادرات "دبي الذكية". وفي السياق ذاته، تواصل هيئة الصحة بدبي التفوق والتميز في ممارسة دورها الأساسي من خلال وضع المعايير التنظيمية، وتطوير السياسات الصحية، وضمان الجودة عبر قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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