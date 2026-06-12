استعراض مستجدات برنامج كفاءات وطنية واستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2029 في أبوظبي

محمد بن هادي الحسيني: الشراكة مع البنك الدولي تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على تبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير حلول تنموية مبتكرة

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع آنا بييردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي، في اجتماع عُقد اليوم في ديوان وزارة المالية بدبي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، ومناقشة الأولويات العالمية المشتركة ومجالات التعاون المالي والتنموي، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وآيات سليمان، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي، وإيفا هامل، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في دولة الإمارات، وعدد من المختصين من الجانبين.

تبادل المعرفة

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة استراتيجية عميقة مع مجموعة البنك الدولي والتي تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير حلول تنموية مبتكرة تدعم الأولويات المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن وزارة المالية تحرص على مواصلة تطوير مجالات التعاون مع المجموعة بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات النوعية في القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

وأوضح معاليه أن مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتبادل المعرفة تشكّل ركائز أساسية لدعم العمل التنموي المشترك، لافتاً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دفع التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير منظومات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، مؤكداً أن التعاون في مجالات الشمول المالي، والمياه، والتنمية الحضرية، وتصفير البيروقراطية يجسد التزاماً مشتركاً بتطوير حلول عملية وفعالة للتحديات التنموية العالمية.

آفاق تعاون مبتكرة

وناقش الجانبان خلال الاجتماع مستجدات برنامج "كفاءات وطنية في مجموعة البنك الدولي" الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي في إطار التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، واستعرضا أهمية اختيار أبوظبي لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، وما يعكسه ذلك من مكانة دولية متقدمة لدولة الإمارات وثقة المؤسسات المالية العالمية بقدراتها التنظيمية، كما تم بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي.

وتستند الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي إلى مسار متنام من التعاون المؤسسي والمعرفي، يشمل شراكات معرفية، ومبادرات للتمويل المشترك، والتي تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير حلول تنموية مبتكرة، وتبادل الخبرات، ودعم الأولويات الوطنية والعالمية في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، وكفاءة العمل الحكومي، بما يرسخ دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في الجهود التنموية الدولية.

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