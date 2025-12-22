الرياض: دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (Deve Go 2025) الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية تحت شعار "لا تبدأ من الصفر.. ابدأ من Deve Go”، خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر 2025 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة واسعة من نخبة المتحدثين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الحكومية والخاصة.

واستهل الوزير الراجحي أعمال الملتقى بكلمة أكد فيها أن هذا الحدث الملهم يُجسد الحيوية المتنامية للحراك الريادي في المملكة، ويعكس حجم التقدم الذي تحققه القطاعات الريادية والناشئة في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تحولًا نوعيًا في منظومة ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يمكّن الشباب والشابات من دخول القطاعات الواعدة كالذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والاستثمار الجريء، ويمنحهم فرصًا أوسع للابتكار والتوسع والقدرة على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية يضخ سنويًا أكثر من 8 مليارات ريال لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الموظفين في المنشآت التي يمولها البنك من 12 ألفًا في 2021 إلى أكثر من 140 ألفًا في 2025، إضافة إلى منظومة دعم واسعة تشمل برامج غير مالية مثل مجتمعات الأعمال جادة 30 التي احتضنت أكثر من 4300 منشأة في 13 مدينة، ومركز دلني للأعمال الذي قدم أكثر من 67 ألف استشارة استفاد منها أكثر من 150 ألف رائد ورائدة أعمال، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لتقديم برنامج امبريتك العالمي لرفع قدرات رواد الأعمال.

وشهد الملتقى إطلاق زمالة "إمبريتك السعودية" بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحضور الأمين العام للمؤتمر ريبيكا جرينسبان. وتُعد الزمالة منصة دولية تهدف إلى تطوير السلوكيات الريادية الشخصية، وتمكين نخبة من رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية عبر برامج تدريبية مكثفة، وإتاحة الوصول إلى خبراء دوليين وأدوات تقنية تدعم النمو والتوسع، بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤثرة وقصص نجاح عالمية.

كما قام معاليه بتكريم مساهمي محفظة المسؤولية الاجتماعية في بنك التنمية الاجتماعية، وهي مبادرة تنموية تهدف إلى توجيه مخصصات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركاء نحو دعم رواد الأعمال وتمويل مشاريعهم في القطاعات الواعدة، وشمل التكريم جهات بارزة مثل الهيئة العامة للأوقاف، وشركة أكوا باور، وشركة جاهز، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومؤسسة عالم صافولا، شركة معادن، ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، ومؤسسة الغويري الخيرية.

يذكر أن الملتقى سجّل في يومه الأول حضورًا لافتًا من رواد الأعمال والخبراء والمتحدثين الدوليين الذين يمثلون مختلف تخصصات الريادة والتقنية والتحول الرقمي، مما أسهم في إثراء النقاشات حول مستقبل الاقتصاد الريادي والابتكار في المملكة.

