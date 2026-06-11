• مبادرة انطلقت من احتياجات الموظفين وتحولت إلى أثر مؤسسي ومجتمعي.

• تجربة تجسد رؤية دبي في تطوير بيئة عمل حكومية ترتكز على الإنسان.



دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 يونيو 2026: حازت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على جائزة أفكار عربية عن مبادرة “صيفنا مرن”، في إنجاز يعكس نجاح المبادرة في تقديم نموذج عملي يوازن بين تعزيز جودة الحياة للموظفين والمحافظة على مستويات الإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية، ويجسد نهج الدائرة في تطوير مبادرات تنطلق من احتياجات الموظفين وتسهم في الارتقاء ببيئة العمل الحكومية.

من فكرة موظف إلى مبادرة حكومية

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة تطوير انطلقت من فهم احتياجات الموظفين الحكوميين خلال أشهر الصيف، وما تفرضه هذه الفترة من تحديات مرتبطة بالتوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، لاسيما مع الإجازات المدرسية وارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الحياة خلال الموسم الصيفي.

وانطلاقاً من هذا التوجه، عملت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على دراسة المقترحات الواردة من الموظفين وتطوير نموذج عملي يحقق التوازن بين احتياجات الموظف ومتطلبات العمل الحكومي، قبل إطلاق مرحلة تجريبية للمبادرة، بما يضمن المحافظة على استمرارية الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأظهرت نتائج التطبيق أثراً إيجابياً ملموساً على مستوى تجربة الموظف وجودة الحياة، إلى جانب المحافظة على مستويات الإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية، حيث سجلت المبادرة ارتفاعاً في مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وأسهمت في تعزيز قدرة الموظفين على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مع استمرار الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمؤسسية.

أثر يعزز التماسك الأسري والمجتمعي

كما امتد أثر المبادرة إلى الأسرة والمجتمع، من خلال إتاحة وقت أكبر للموظفين مع أسرهم خلال فترة الصيف، وتعزيز الروابط الأسرية والعلاقات بين الأجيال، بما ينسجم مع مستهدفات “عام المجتمع” الرامية إلى ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.

ولم تنطلق المبادرة كبرنامج موسمي بقدر ما شكلت نموذجاً عملياً لتطوير السياسات الحكومية انطلاقاً من احتياجات الموظفين. فمن خلال الاستماع والتطبيق التجريبي وقياس الأثر، تحولت “صيفنا مرن” إلى تجربة حكومية تعكس نهج دبي في تحويل الاحتياجات إلى حلول، والأفكار إلى سياسات، والأثر إلى قيمة مستدامة.

نموذج يعكس رؤية دبي للمستقبل

وقالت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد هذا التكريم رؤية دبي في تطوير نماذج عمل حكومية ترتكز على الإنسان، وتواكب تطلعات المستقبل، وتضع جودة الحياة في صميم عملية التطوير. ويعكس فوز مبادرة “صيفنا مرن” أهمية الاستثمار في المبادرات التي تحقق التوازن بين رفاه الموظف وكفاءة الأداء، وتسهم في بناء بيئة عمل حكومية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمتغيرات المستقبلية. كما يؤكد هذا الإنجاز التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بمواصلة تطوير السياسات والبرامج التي تعزز تجربة الموظف الحكومي وتدعم مستهدفات دبي في ترسيخ أفضل بيئات العمل الحكومية عالمياً".

وقالت موزة مبارك السركال مدير إدارة السياسات ودعم البرامج بالانابة في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لنهج مؤسسي يؤمن بأن أفضل المبادرات تبدأ بالاستماع. فقد انطلقت “صيفنا مرن” من احتياجات حقيقية عبّر عنها الموظفون، وتم تطويرها من خلال دراسة دقيقة ومشاركة فاعلة من الجهات الحكومية، وصولاً إلى نموذج أثبت قدرته على تحقيق أثر إيجابي على الموظف والجهة الحكومية والمجتمع في الوقت ذاته".

وأضافت موزة: "ما يميز المبادرة لا يقتصر على النتائج التي حققتها، بل يتمثل في قدرتها على تحويل فكرة انطلقت من الميدان الحكومي إلى مبادرة مؤسسية ذات أثر ملموس على الموظف وأسرته والجهة الحكومية والمجتمع. ويؤكد هذا التكريم أهمية مواصلة تطوير نماذج عمل مرنة ومبتكرة تدعم جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، وتعزز قدرتها على تحقيق التوازن بين رفاه الإنسان وكفاءة الأداء".

ويعكس فوز دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بجائزة أفكار عربية التزامها المستمر بتطوير بيئة العمل الحكومية من خلال مبادرات وسياسات مبتكرة تنطلق من احتياجات الموظفين وتحقق أثراً يمتد إلى الأسرة والمجتمع، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي المرتكز على الإنسان.

-انتهى-

#بياناتحكومية