أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: - اعتمدت دائرة البلديات والنقل تعديلات على اللائحة التنفيذية للرقابة على الحيوانات، تتيح بموجبها للفنادق والمطاعم السياحية المرخصة في أبوظبي استقبال "حيوانات الرفقة"، والتي عرفتها الدائرة بالحيوانات الأليفة التي عادةً ما يصطحبها ملاكها خارج المنزل كالقطط والكلاب.

وتحدد التعديلات الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 23 لسنة 2025، والتي جاءت ضمن تحديثات أدخلت على القرار رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن رئيس الدائرة، والذي يستند بدوره إلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي (الرقابة على الحيوانات)، المناطق التي يسمح فيها للمنشآت الراغبة في استقبال "حيوانات الرفقة" ، وهي الأماكن المفتوحة مثل المساحات الخارجية أو الشرفات ، على أن تتولى المنشآت تهيئة المناطق المغلقة لاستقبال الحيوانات وفق السياسات التشغيلية لها ،لضمان الامتثال لأعلى معايير الصحة والسلامة، وأفضل الممارسات المعنية بالرفق بالحيوان ، وبما يحقق التوازن بين راحة مرتادي المنشآت وتعزيز بيئة صديقة للحيوان.

وأكد فهد علي الشحي، المدير التنفيذي لقطاع دعم عمليات الخدمات البلدية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، أن هذه التعديلات تعكس نهج إمارة أبوظبي الهادف إلى تعزيز الشمولية وترسيخ مكانتها واحدةً من الوجهات العالمية الاستثنائية في قطاع السياحة والضيافة، ما أسهم في حصول الإمارة على مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية، لاسيما تصنيف وحدة "الإيكونوميست" الاقتصادية لأبوظبي كأكثر المدن الملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة المعتمدة سابقاً قد اقتصرت على السماح بدخول حيوانات الخدمة المرخصة فقط.

