يتضمن التعاون المشترك إطلاق مبادرات تسويقية مبتكرة وفعاليات حصرية وتوفير تجارب مخصصة للزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكّرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي، تهدف إلى استعراض المقوّمات التي تتمتّع بها الإمارة وكذلك العروض التي تزيد من جاذبيتها أمام الزوّار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التسويقية المبتكرة، وتنظيم الفعاليات الحصرية، وتقديم تجارب مخصصة للزوار. وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح وجهة رائدة عالميا للأعمال والترفيه.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفتحي خوجلي، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي. فيما تؤكد الاتفاقية على التزام الطرفين بدعم قطاع السياحة بدبي وترسيخ مكانة الإمارة على مستوى العالم. كما أنها تتضمن المشاركة المتميزة لفنادق حياة في المبادرات المتنوعة التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومنها استضافة الرحلات التعريفية، وكذلك الوفود المدعوة، إلى جانب إقامة فعاليات متميزة لاستقطاب الزوار الدوليين، وأيضا دعم الحملات الترويجية بما فيها باقات الإقامة والمشاركة في المعارض والجولات الترويجية. ومن جهتها سوف تحظى المجموعة بدعم الدائرة في التسويق لمشاريعها المقبلة، مثل تدشين الحديقة المائية لفندق جراند حياة دبي المقرر افتتاحها هذا العام. كما سيتم التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي لإنشاء محتوى متميز ومؤثر يضمن الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في إطار الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة، وانسجاماً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، والمدينة الرائدة عالميا للأعمال والترفيه، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي لتكثيف الجهود التي نسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية فريدة. هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر وبدعم من شركائنا والجهات المعنية، بتطوير وتنويع العروض السياحية وتوفير تجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين، مع الحفاظ على تميز الإمارة في الابتكار وتقديم أرقى الخدمات لضيوفها."

وبدوره، قال فتحي خوجلي، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي: "تشهد دبي نمواً كبيراً بصفتها مركزاً عالمياً للسياحة والضيافة، وهو ما لعب دوراً محورياً في نجاح مجموعة فنادق حياة في المنطقة. وقد افتتحنا أول فندق للمجموعة في دبي عام 1980، ومنذ ذلك الحين قمنا بالتوسع إلى 10 فنادق في جميع أنحاء المدينة. ويشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي محطةً بارزة في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية دبي للمستقبل. فيما تلتزم مجموعة فنادق حياة في دبي بتوسيع نطاق عملها، وتقديم تجارب استثنائية تسلط الضوء على مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة، وذلك من خلال الجمع بين خبرتها العالمية والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33".

تتضمن محفظة فنادق حياة في دبي مجموعة من الفنادق الفاخرة والعصرية، بما في ذلك جراند حياة دبي، وبارك حياة دبي، وحياة سنتريك جميرا دبي، وأنداز دبي النخلة، وحياة بليس دبي جميرا. كما أن لديها خططا للتوسع، بما فيها مشروع الحديقة المائية، المزمع تدشينه هذا العام، ما يؤكد التزامها الراسخ بالإسهام في نمو دبي وازدهارها.

تركز الإمارة على إطلاق المبادرات المبتكرة، والالتزام بإرساء أعلى معايير التميز، وإقامة الشراكات الاستراتيجية، بما فيها الشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق حياة في دبي، لتواصل استقطاب ملايين الزوار الدوليين، وضمان نمو اقتصادها الحيوي. ففي العام 2024 استقبلت دبي 18.72 مليون زائر دولي، بنسبة نمو بلغت 9 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023، والتي سجلت فيها 17.15 مليون زائر، وهو ما جعلها تحطم الأرقام القياسية عاماً بعد عام. كما سجل قطاع الضيافة في دبي أداءً قوياً في العام 2024، مع بلوغ متوسط إشغال الفنادق إلى 78.2 بالمئة، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 154,016 غرفة متاحة ضمن 832 منشأة مقارنة بـ 150,291 غرفة في 821 منشأة خلال العام 2023.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق حياة في دبي، يُرجى زيارة: dubaidet.gov.ae وhyatt.com

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن فنادق حياة في دبي

تعتبر فنادق حياة من أبرز العلامات الفندقية في دبي، حيث افتتح فندق "حياة ريجنسي دبي" في عام 1980 كأول فندق يحمل علامة حياة في المدينة، ليشكل بداية رحلة نجاح مستمرة. منذ ذلك الحين، شهدت محفظة فنادق حياة في دبي توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الغرف في فنادقها أكثر من 2,900 غرفة حتى فبراير 2025.

وتضم محفظة فنادق حياة في دبي حاليًا، "بارك حياة دبي"، "حياة ريجنسي دبي"، "حياة ريجنسي دبي كريك هايتس"، "أنداز باي حياة - نخلة جميرا"، "حياة سنترك جميرا دبي"، بالإضافة إلى أربعة فنادق تحمل علامة "حياة بلايس" في دبي مثل "حياة بلايس دبي منطقة الوصل" و"حياة بلايس دبي جميرا". تستمر فنادق حياة في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الضيافة بدبي، مع التزامها بتقديم تجارب استثنائية مستمرة.

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