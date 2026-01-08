رواد قطاع الاقتصاد والأعمال

الإمارات العربية المتحدة، دبي:- تستضيف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، نخبة من المسؤولين والخبراء في أهم الشركات العالمية وعدد من أهم صناع المحتوى المبدعين المتخصصين في قطاعي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، لإثراء فعاليات النسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في الاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لعدد كبير من صناع المحتوى الموهوبين والمتابعين، بما يثري المحتوى الرقمي عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات التي تستضيفها النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي تشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 500 متحدث عالمي من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، وأكثر من 150 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، وتنظم أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من مختلف أنحاء العالم.

الاقتصاد والأعمال.. ملتقى الخبراء والرواد

ويتحدث في قطاع الاقتصاد والأعمال خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية نخبة من مسؤولي كبرى الشركات العالمية وعدد من أشهر صناع المحتوى المتخصصين في هذا المجال، ومنهم، وجيمس رايت، الرئيس التنفيذي العالمي لشبكة HAVAS ويقود أكثر من 1750 مستشاراً حول العالم.

وكريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في Pepperstone، ومحلل أسواق عالمي. تُنشر تحليلاته في كبرى المنصات الإعلامية مثل Bloomberg وCNBC، ويُعد مرجعاً موثوقاً في الاقتصاد الكلي.

وكورتني بويل، الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريك الإداري في 500 Global، وتلعب دوراً محورياً في توسيع استثمارات الشركة عالمياً.

ولويزا إيوانيدو، الرئيسة التنفيذية لشركة ذا سول ميديا. والتي تحظى بأكثر من 500 مليون متابع، تشرف على العلامات التجارية الإعلامية المملوكة والمدارة للشركة ووكالتها الإبداعية، مع تركيز قوي على تحقيق الربحية والنمو المستدام، وقيادة الفرق بطريقة تعزز الميزة الإبداعية للشركة.

وجيفري هاوسنبولد، الرئيس التنفيذي لشركة بيست إندستريز، وهو قائد أعمال ذو رؤية ثاقبة، يتمتع بخبرة واسعة في نمو الشركات، وتوسيع نطاق العمليات، والتحول الاستراتيجي. يُجيد قيادة الشركات خلال مراحل النمو، ويسهم في تعزيز الابتكار، وبناء فرق عمل عالية الأداء.

وإيما جين هارمان، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة Whalar وهي رائدة في اقتصاد المبدعين ومتحدثة عالمية. تمتلك خبرات عالمية في مجالات الترفيه والموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي، وتساعد العلامات التجارية على تسخير قوة المبدعين بطرق تلقى صدى واسعًا وتُحدث تأثيرًا طويل الأمد.

وجيم إي. لي، وهو رئيس شركة كرانش لابز، وقناة مارك روبر على يوتيوب، وهما من أكبر العلامات التجارية في مجال العلوم على مستوى العالم. ويحظى بأكثر من 90 مليون متابع، وقد نجح في تحويل فكرة إلى شركة عالمية رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عمل سابقًا في بناء شراكات وتطوير منتجات في جوجل، واستثمر في صندوق استثمار خاص بقيمة 600 مليون دولار، وقاد عمليات استحواذ في سيسكو.

ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذي لقسم المشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بيبسيكو. وبخبرة تزيد عن 30 عامًا داخل الشركة، قاد توسع الامتيازات، ونمو السوق، والتحسينات التشغيلية، مما عزز مكانة الشركة التنافسية في جميع أنحاء المنطقة.

ودروف راثي، صانع محتوى تعليمي يتابعه نحو 50 مليون شخص، ويُعد من أكثر الأصوات تأثيراً في تبسيط القضايا الاقتصادية والعلمية والتاريخية بالاعتماد على الأدلة. حاصل على ماجستير في الطاقة المتجددة، ومؤسس مشارك لمنصة AI Fiesta.

ود. جولي سميث، وهي طبيبة نفسية ومؤلفة وصانعة محتوى يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص. كرّست مسيرتها لفهم الصحة النفسية للبالغين، وقدّمت دعماً نفسياً لمختلف فئات المجتمع من قادة أعمال ورياضيين ومشاهير.

ودانييل ديزني، أحد أبرز خبراء “لينكدإن” عالمياً، ويتابعه أكثر من 1.2 مليون شخص. وصلت محتوياته إلى أكثر من 150 مليون مستخدم سنوياً، وهو مؤلف أربعة كتب من الأكثر مبيعاً، يساعد الشركات حول العالم على استثمار منصة لينكدإن لتحقيق نمو فعّال في المبيعات وبناء العلاقات المهنية.

وأنميش ديندا، مؤسس منصة PiXimperfect يتابعه قرابة 6.9 ملايين متابع. أسهم في تطوير مهارات ملايين المصممين والمصورين حول العالم. شارك متحدثاً في مؤتمرات عالمية، وتعاون مع علامات رائدة مثل Adobe وNvidia وWacom.

وجون ليي، رائد أعمال ومستثمر دولي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص. بنى ثروته من خلال الاستثمار العقاري وإطلاق شركات رقمية ناجحة، ويعمل اليوم مرشداً لرواد الأعمال وكبار التنفيذيين والرياضيين العالميين، ويساعدهم على بناء العلامات التجارية وتحقيق الحرية المالية.

وكارلوس جيل، خبير التسويق العالمي ومؤلف كتاب The End of Marketing، ويتابعه أكثر من مليون شخص. يُعد من الأصوات الجريئة في اقتصاد صناع المحتوى، وساعد شركات كبرى على تحويل المحتوى إلى مصادر دخل حقيقية.

وفينه جيانغ، مدرب تواصل ومتحدث عالمي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص. يمزج بين مهارات الإلقاء وفن تقديم تجربة تعليمية مبتكرة، ويساعد الأفراد على تعزيز حضورهم الصوتي وبناء الثقة في مختلف مجالات الحياة المهنية والشخصية.

ونتالي إلياس، رائدة أعمال وصانعة محتوى يتابعها أكثر من 4.5 ملايين شخص. مؤسسة مجتمع Bossbabe الذي يضم أكثر من 4 ملايين امرأة، ومقدمة أحد أنجح البودكاستات الريادية، ومستثمرة داعمة للشركات التي تقودها النساء.

ومن صناع المحتوى المتخصصين بالاقتصاد وريادة الأعمال ماري فورليو، وهي صانعة محتوى يتابعها أكثر من 3.3 ملايين شخص. اختارتها أوبرا وينفري كإحدى أبرز مفكري الجيل الجديد.

وجوني أبراهام، رائد أعمال يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص. يُعد مرجعاً عالمياً في العلاقات العامة والتنمية العاطفية، ويصل تأثيره الشهري إلى أكثر من 50 مليون شخص.

وماريو جوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس Brightrock يُعد من أبرز المستشارين لصنّاع المحتوى العالميين، وساهم في نمو قنوات تجاوزت 100 مليون مشترك، مع وصول محتواها إلى مليارات المشاهدات.

وأوليفر وايت، صانع محتوى ورائد أعمال يتابعه أكثر من 7.5 ملايين شخص. بنى حضوراً رقمياً عالمياً على مدار 14 عاماً، وتعاون مع علامات كبرى مثل Google وDisney، ويعمل اليوم مستثمراً ومستشاراً في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ود. شاد زاهراي، باحثة في السلوك الإنساني واستراتيجيات القيادة، ويتابعها أكثر من 5 ملايين شخص. تجمع بين علم النفس والأداء العالي، وتعمل مع شركات عالمية مثل Microsoft وJP Morgan.

وأحمد فايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Dose of Society، ويتابعه أكثر من 7 ملايين شخص.

ودان كلانسي، الرئيس التنفيذي لمنصة Twitchوالمسؤول عن رؤيتها واستراتيجيتها العالمية. يمتلك خبرة عميقة في الذكاء الاصطناعي، وعمل سابقاً في Google وNASA، ويحمل درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي.

ومحمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alfan، إحدى أبرز شركات اقتصاد صناع المحتوى. مكّن أكثر من 50 ألف صانع محتوى من تحقيق الدخل.

خبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يثرون فعاليات القمة

وفي قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يشارك في النسخة الرابعة من القمة عدد كبير من خبراء القطاع وصناع المحتوى، ومنهم كايتلين ساريان، خبيرة الأمن السيبراني وحماية البيانات، ومؤسسة منصة CybersecurityGirl، يتابعها أكثر من 2.1 مليون شخص، عملت سابقاً في قيادة فريق التوعية العالمي للأمن السيبراني في TikTok وتكرّس محتواها لتثقيف الجمهور حول السلامة الرقمية.

وجورجي روميلاشفيلي، صانع محتوى ورائد أعمال، وشريك مؤسس في Crsel وLUTStudio، يتابعه أكثر من مليون شخص. تعاون مع علامات عالمية مثل ASUS وDJI متخصص في إدارة الأعمال لتطوير أدوات وتطبيقات إبداعية تخدم صناع المحتوى عالمياً.

ونيلز آبل ديزاين، أحد أبرز الأصوات في فريق Apple العالمي، ويتابعه أكثر من 7 ملايين شخص. يُعرف بدمجه بين التصميم والتكنولوجيا، ويقدّم محتوى بصرياً يلهم المستخدمين لرؤية منتجات Apple كأدوات إبداعية تتجاوز الاستخدام التقني التقليدي.

وياش تيواري، صانع محتوى تقني يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر قناته MostTechy التي تجاوزت 2.5 مليار مشاهدة. يتميز بأسلوبه الذي يمزج بين الترفيه وتبسيط التكنولوجيا.

ورينيه ريمسيك، الرئيس التنفيذي لمنصة AI Trendz وصانع محتوى متخصص في الذكاء الاصطناعي، يتابعه أكثر من 2.2 مليون شخص. يساعد شركات الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى عملائها عبر استراتيجيات المحتوى والخوارزميات الرقمية.

وسوبرساف، أحد أبرز المؤثرين التقنيين في العالم، ويتابعه نحو 4.8 ملايين شخص. يُعرف بتقديم مراجعات وتحليلات موثوقة لأحدث التقنيات الاستهلاكية، مع أكثر من مليار مشاهدة لمحتواه عالمياً.

وجوردي فان دين، أحد أبرز صناع المحتوى الرقمي العالمي، ويتابعه أكثر من 20 مليون شخص. انتقل من صناعة محتوى الألعاب إلى ريادة الأعمال التقنية، وأسّس JVDB Studios المتخصصة في الإعلام المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وسيمون فيريتي، خبير المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويتابعه أكثر من 1.4 مليون شخص. أنشأ مئات الاستوديوهات الاحترافية، ودرّب أكثر من 14 ألف طالب. يتعاون مع علامات عالمية مثل جوجل وسامسونغ ويُعرف بقدرته على دمج الإنتاج الاحترافي مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

وريان دامون، مؤسس Rocky Media LLC وصانع محتوى يتابعه أكثر من 5.1 ملايين شخص. يُعد من أبرز صناع محتوى الألعاب للأطفال، ونجح في تحويل الإبداع الرقمي إلى شركة إعلامية متعددة المنصات.

ودان جيرمين، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو العلامة التجارية في Google لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يقود الحملات الإبداعية والرقمية للعلامة، وسبق له العمل في Apple وinnocent.

وستيف نوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ GenAI Works، وأحد أبرز قادة الفكر في الذكاء الاصطناعي عالمياً. يتابعه أكثر من 12 مليون شخص، ويقود مبادرات عالمية لنشر الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ومينا ميخائيل، مؤسس Human Voice Over، وصانع محتوى يصل تأثيره إلى أكثر من 250 مليون متابع، يساعد أكبر قنوات يوتيوب العالمية على توطين محتواها لغوياً.

وكريستيان هاس، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو YouTube الإبداعي. يقود الحملات العالمية للمنصة، ويمتلك مسيرة حافلة في Google ووكالات إعلانية كبرى، وصُنّف ضمن أكثر 50 شخصية إبداعية تأثيراً عالمياً.

وساندر ووبين، مؤسس منصة Evolving AI، ويتابعه أكثر من 4.2 ملايين شخص. تدير منصته أكبر مجتمع عالمي للذكاء الاصطناعي، وتقدّم تغطية مبسطة وموثوقة لأحدث التطورات التقنية.

وشيري وونغ، الرئيسة التنفيذية لمنصة Roster، وهي منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تخدم أكبر صناع المحتوى والعلامات التجارية عالمياً.

ورغد زامل، صانعة محتوى وخبيرة تسويق رقمي وذكاء اصطناعي، ويتابعها أكثر من 2 مليون شخص. وأحد أبرز الأصوات النسائية في الابتكار الرقمي بالمنطقة.

وعمر أبو الدهب، صانع محتوى تقني يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص. مهندس مدني سابق تعتبر قناته على اليوتيوب OMARDIZER واحدة من أكبر القنوات التقنية في العالم العربي.

ودينا أوتماني، مؤثرة تقنية يتابعها أكثر من 4.2 ملايين شخص. تقدّم محتوى متخصصاً في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الناشئة.

ورواء الجلاد، صانعة محتوى تقني يتابعها أكثر من 5.5 ملايين شخص. تركّز على تبسيط التكنولوجيا والسرد القصصي، وتحويل الأدوات المعقدة إلى حلول يومية عملية.

وعبدالله الشايجي، مصور وصانع محتوى يتابعه أكثر من 600 ألف شخص. يُعد من رواد التصوير بالهواتف الذكية في الشرق الأوسط.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

