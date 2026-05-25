الإمارات العربية المتحدة، دبي : في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استدامة حركة التجارة، أكدت جمارك دبي أن منصة “شاحن” تمثل منظومة رقمية متكاملة تسهم في حماية استمرارية التجارة وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد، عبر حلول ذكية تدعم سرعة تدفق البضائع والسلع الحيوية، وترفع جاهزية دبي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

ويأتي تطوير منصة “شاحن” ضمن استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى بناء منظومة جمركية أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على التقنيات الذكية والتتبع اللحظي والتخليص المسبق، بما يدعم استقرار الأسواق، ويقلل المخاطر التشغيلية على الشركات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في قدرة دبي على المحافظة على تدفق التجارة دون انقطاع.

ويُعد “شاحن” نظاماً متكاملاً لتتبع الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث تقنيات التتبع الذكي عبر الأقمار الصناعية، بما يتيح مراقبة حركة الشحنات لحظياً منذ دخولها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.

وتعتمد المنظومة على تركيب ختم إلكتروني ذكي “الرصاص الإلكتروني” في المركز الجمركي، يتيح تتبع مسار الشحنة بشكل لحظي عبر ممرات جمركية افتراضية، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو رصد أي حركة غير اعتيادية، ما يعزز أمن سلسلة الإمداد، ويرفع مستويات حماية المجتمع والاقتصاد، ويضمن انسيابية حركة البضائع بكفاءة وموثوقية عالية.

كما تعتمد المبادرة على حلول رقمية متقدمة تشمل التخليص المسبق، والتتبع اللحظي للشحنات، والتكامل مع منظومة “شاحن”، إلى جانب تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التوقف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وتبرز أهمية “شاحن” من خلال تكاملها مع مبادرة “الممر الأخضر” التي أطلقتها جمارك دبي مؤخراً لتسهيل انتقال البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي في ظل المتغيرات والأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وما تبعها من تحديات على صعيد خطوط النقل والإمداد التقليدية.

وقد أسهمت المنظومة في ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والبضائع الحيوية، وحماية الأسواق من أي تأخير أو انقطاع محتمل، إلى جانب دعم قطاعات حيوية تشمل الغذاء والدواء والتجزئة والصناعة، بما عزز استقرار الأسواق المحلية والإقليمية ورفع ثقة مجتمع الأعمال في جاهزية دبي وقدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن منصة “شاحن” تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التفتيش الجمركي وإدارة حركة الشحنات.

وقال الغفاري: “ما قمنا به من خلال «شاحن» لم يكن مجرد تتبع للشحنات… بل بناء منظومة ذكية تضمن استمرارية التجارة وتحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد.”

وأضاف: “منظومة «شاحن» مكّنتنا من مراقبة حركة الشحنات لحظياً، وتقليل زمن التوقف، وتسريع إجراءات العبور، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والأمن الجمركي.”

وأكد أن التكامل بين “شاحن” و”الممر الأخضر” عزز من قدرة جمارك دبي على حماية تدفق السلع الحيوية ودعم استقرار الأسواق، قائلاً: “كل ساعة يتم توفيرها في حركة الشحنات تعني استمرارية للأعمال وثقة أكبر لدى مجتمع الأعمال في جاهزية دبي.”

واختتم الغفاري تصريحه قائلاً: “في دبي، سرعة الاستجابة أصبحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، و«شاحن» يعكس كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تحمي المجتمع وتدعم التجارة في الوقت ذاته.”

ومن جانبها، أكدت سارة السويدي، استشاري أمن سلسلة الإمداد بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن النظام يتيح رصد المخالفات والتجاوزات المحتملة أثناء عبور الشاحنات والتعامل الفوري معها، بما يعزز الإجراءات الأمنية الجمركية ويدعم تسريع العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.

