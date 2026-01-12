المنامة – جامعة الخليج العربي: وقّع معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، عقد اتفاقية خدمات استشارية مع المدير العام لمكتب نخيل الواحة للاستشارات، السيد علي بن عبد الرحمن الشهري، بهدف تطوير وصياغة الدليل التنظيمي الشامل لإدارة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة الرامية إلى تعزيز أفضل الممارسات المؤسسية.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة تشمل تقييم وضع إدارة الموارد البشرية، وتحليل السياسات والإجراءات المعمول بها، وبناء الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي، إلى جانب تطوير التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لإدارة الموارد البشرية وفق منهجيات حديثة، من بينها مؤشرات قياس الأداء ومنهجية الأهداف والنتائج الرئيسية.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا إجراء دراسات مقارنة مرجعية مع جامعات ومؤسسات تعليمية خليجية، وتحليل نماذج الموارد البشرية المتبعة، وتطوير مصفوفات الجدارات الوظيفية، وتحديث أنظمة الحوكمة والصلاحيات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم التميز التنظيمي في الجامعة.

وأكد معالي رئيس الجامعة، الدكتور آل فهيد، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الجامعة الاستراتيجي لتطوير منظومة الموارد البشرية، وبناء بيئة عمل محفزة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق رؤيتها ورسالتها الأكاديمية والإدارية، ويعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات وتنمية رأس المال البشري.

من جانبه، أعرب السيد علي بن عبد الرحمن الشهري، المدير العام لمكتب نخيل الواحة للاستشارات، عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم تطوير منظومة الموارد البشرية في الجامعة وفق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، مشيرًا إلى أن مكتب نخيل الواحة للاستشارات سيعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم حلول استشارية متخصصة، ونقل المعرفة وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق مواءمة فاعلة بين استراتيجية الموارد البشرية وأهداف الجامعة، وبما يدعم استدامة التميز المؤسسي.

حضر توقيع عقد الاتفاقية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتور غازي العتيبي، ومدير إدارة الموارد البشرية السيد خليل علي الحمري، وعدد من الأخصائيين والإداريين في الإدارة.-انتهى-

#بياناتحكومية