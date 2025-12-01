المنامة ـ جامعة الخليج العربي: مثّلت مديرة مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر بجامعة الخليج العربي، الدكتورة عفاف بوغوى، الجامعة في الورشة الوطنية التي نُظِّمت مؤخرًا لإعداد خطة العمل لتنفيذ استراتيجية تطوير الملكية الصناعية في مملكة البحرين، والتي قدّمتها السيدة ميغان مكّان والسيد محمود منتصر، بالتعاون بين إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وعُقدت الورشة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حول المضي قدمًا على مسار النمو لتحقيق محاور رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية إلى بناء وتطوير منظومة الملكية الصناعية وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمملكة البحرين.

هذا، وقد شهدت الورشة نقاشات مثمرة وتبادلًا للخبرات، إضافة إلى مساهمات من مختلف الجهات الحكومية والجامعات، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة الملكية الصناعية في مملكة البحرين.

-انتهى-

