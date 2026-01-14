المنامة – جامعة الخليج العربي: وقّع معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، اتفاقية للإشراف الاستشاري على أعمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، أحد أبرز المشاريع الصحية والتنموية في مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك مع المدير العام لشركة دار الخليج للهندسة، السيدة نوال عبد الكريم، بهدف ضمان تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية المعتمدة في مملكة البحرين.

وتتضمن الاتفاقية أن تتولى دار الخليج للهندسة مهام الإشراف الهندسي الشامل على أعمال المشروع، بما يشمل مراجعة المخططات والوثائق الفنية واعتمادها، والإشراف على عمليات البناء والتركيب والبنية التحتية، وضمان الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، إلى جانب متابعة سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد، والتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية والمعدات الطبية، ومراجعة مستندات التشغيل، وإدارة التنسيق الفعّال بين مختلف المقاولين والجهات المعنية حتى التسليم النهائي.

هذا، ويحمل مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية عمقًا استراتيجيًا، إذ يُعد أحد المشاريع التنموية الكبرى التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، حيث تكفّلت حكومة المملكة العربية السعودية بتمويل المشروع بدعم سخي يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، فيما خُصصت أرض بمساحة مليون متر مربع بمنحة كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله، لتنفيذ المشروع الذي يجسد نموذجًا للتعاون الخليجي في مجال الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية في ميدان التعليم الطبي والبحث العلمي.

وخلال التوقيع، أكد الدكتور آل فهيد أن مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية يمثل صرحًا طبيًا تعليميًا يعزز مكانة وسمعة مملكة البحرين كمركز للابتكار الطبي، وقال:

"تولي جامعة الخليج العربي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا لضمان خروجه وفق أعلى المعايير العالمية، وفاءً للعطاء السخي من المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، ودعمًا لرؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للنهوض بمستقبل القطاع الصحي في مملكة البحرين".

ومن جانبها، أعربت المدير العام لدار الخليج للهندسة، السيدة نوال عبد الكريم، عن اعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الخليج العربي، مؤكدةً التزام شركة دار الخليج للهندسة بتسخير كافة إمكانياتها لضمان تنفيذ أعمال المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، وذلك تحقيقًا للأهداف المشتركة المتمثلة في توفير بيئة صحية متكاملة مجهزة بأحدث الأنظمة، وبما يليق بمكانة وحجم مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، التي تُعد من أكبر المشاريع الصحية والأكاديمية في المنطقة.

-انتهى-

