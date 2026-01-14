نفّذت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي دبي القابضة، حملة تفتيش ميدانية مشتركة استهدفت عدداً من المناطق التجارية في مناطق التطوير الخاصة بدبي، وذلك في إطار الجهود الرقابية المتواصلة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وتعزيز منظومة الامتثال والحوكمة في الأسواق.

وأفاد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن هذه الحملات الدورية تهدف إلى التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية والتنظيمية المعتمدة، ورصد وضبط أية مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد تؤثر في سلامة المستهلك أو في انتظام العمل بالأسواق، إلى جانب ترسيخ الوعي بالمسؤوليات التنظيمية لدى أصحاب المنشآت، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح المهندس عبدالله بالهول بأن قسم التفتيش التجاري بإدارة الترخيص والخدمات قد نفذ 77 زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية خلال الحملة التي تم تنظيمها بالتعاون مع دبي القابضة على مدار يوم واحد، حيث قام المفتشون باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفات المرصودة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع إلزام المنشآت المخالِفة بتصحيح أوضاعها، وتقديم التوجيهات التنظيمية اللازمة لضمان استدامة الامتثال.

وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة "تراخيص" أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج مؤسسي تكاملي يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المعنية، ويسهم في دعم استدامة القطاع التجاري، وترسيخ بيئة أعمال منضبطة وجاذبة للاستثمار، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتطبيق أعلى معايير الرقابة والتنظيم.

من جانبه صرح طالب الظنحاني مدير إدارة الترخيص والخدمات بدائرة "تراخيص"، إن الحملات التفتيشية المشتركة مع دبي القابضة تعكس التزام الدائرة في تعزيز منظومة الامتثال والرقابة على الأنشطة التجارية، وضمان التقيّد التام بالتشريعات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.

وأكد الظنحاني، أن العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين يُعد ركيزة أساسية في دعم استدامة القطاع التجاري، وترسيخ بيئة أعمال منضبطة وجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن نهج استباقي يهدف إلى رفع مستويات الالتزام، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن "تراخيص" مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة، ودعم نمو قطاع تجاري منظم ومستدام.

يذكر بأن الحملات التفتيشية تشمل المنشآت التجارية في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية