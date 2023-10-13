دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة بدءاً من يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، والذي سيستمر حتى نهاية أبريل 2024، حيث حددت موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير. وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات رائدة لسعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وتعزيزاً لرؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأكدت بلدية دبي توفير كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافةً إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء ومنع ظاهرة التخييم العشوائي. مشيرةً إلى أنها أعطت أصحاب الهمم وكبار المواطنين الأولوية في عملية حجز المساحات الأمامية في موقع منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة المخصصة، وذلك تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم. كما وفرت متاجراً لمستلزمات التخييم التي يحتاجها مرتادو المخيمات.

وأفادت البلدية أنها تُصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياجٍ مؤقتٍ مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم وفق احتياجاته ومتطلباته شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحةً للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم بما يتوافق مع احتياجاتهم. كما يمكن للمتعاملين البدء بتسجيل طلبات التخييم الشتوي لهم من خلال الرابط التالي: https://wintercamp.dm.gov.ae/.

اشتراطات التخييم

وحددت بلدية دبي مجموعة من الاشتراطات للتقيد بها لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمان والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية، شملت؛ ضرورة الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من قبل صاحب التصريح وعدم استخدامه بواسطة الغير أو تأجيره لأي نشاط آخر، إضافةً إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأعراف والعادات والتقاليد. كذلك بيّنت الشروط ضرورة الالتزام بحدود المخيم وفق التصريح الصادر عن البلدية، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة ووضع اللوحة الرقمية للمخيم في مكانٍ ظاهر، وإزالة المخيم ومحتوياته بعد انتهاء التصريح وردم أي حفريات نُفذت ضمنه.

كما نصت الاشتراطات على أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم ومنع استخدام الألعاب النارية، وقيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المخيمات بسرعة تزيد عن 20 كم/ساعة، فضلاً عن عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت.

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