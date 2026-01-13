شراكة إستراتيجية مع جامعة جورج تاون دبي لبناء منظومة مستدامة للتعاقب الوظيفي

البرنامج يعكس التزام البلدية بصناعة قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والحضري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن إطلاق برنامج "قيادات المستقبل"، البرنامج القيادي الإستراتيجي المتكامل الذي يأتي بالتعاون مع جامعة جورج تاون في دبي، لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، بما يعزز الجاهزية القيادية المؤسسية، ويضمن استدامة الكفاءات الوطنية، ويدعم تحقيق رؤية دبي الحضرية 2040 وتوجهاتها المستقبلية، في إطار التزام البلدية الراسخ بصناعة قيادات حكومية قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق الأثر المستدام.

وتتولى جامعة جورج تاون بموجب الاتفاق تصميم وتنفيذ البرنامج والإشراف الأكاديمي عليه، وبالتكامل مع الهوية المؤسسية والإعلامية الخاصة بالبلدية الذي يعكس نهجها المتكامل في الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء منظومة قيادية متقدمة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.

وفي هذا السياق، أكّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إطلاق البرنامج يمثل محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة البلدية لتطوير قياداتها، وقال: "بناء المدن اليوم لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، إنما يرتكز بشكل أساسي على بناء الإنسان القادر على القيادة وصناعة القرار. ويأتي برنامج قيادات المستقبل ليشكل منصة إستراتيجية لإعداد قادة يمتلكون الرؤية، والجاهزية، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب طموحاتها المستقبلية".

وأضاف سعادته: "يعكس البرنامج التزام بلدية دبي بترسيخ منظومة تعاقب وظيفي مستدامة، قادرة على ضمان استمرارية القيادة المؤسسية، وتمكين الكفاءات الوطنية من تولي أدوار قيادية فاعلة، بما يدعم تحقيق مستهدفات البلدية الإستراتيجية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين".

ويهدف البرنامج إلى تمكين القادة من تطوير قدراتهم القيادية والفنية، وتعزيز الابتكار في العمل الحكومي، وربط القيادة بالواقع العملي والتحديات الفعلية، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في العمل البلدي، وتوظيفها بما يخدم خصوصية دبي وتوجهاتها التنموية، إلى جانب استلهام الإرث القيادي لبلدية دبي، والدروس المستفادة من مسيرتها التاريخية في قيادة التحول الحضري.

ويمتد "برنامج قيادات المستقبل" لمدة 6 أشهر، ويتضمن محاور وبرامج تدريبية قيادية وتخصصية تغطي مجالات محورية تشمل القيادة والتأثير، وبناء فرق العمل الفعّالة، والاتصال الإستراتيجي، وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات، وإدارة المشاريع والتفكير المنظومي، والريادة الابتكارية والتحول المؤسسي، إلى جانب جلسات قيادية حوارية تجمع المشاركين بنخبة من صُنّاع القرار والقادة التنفيذيين، ولقاءات حصرية تسلّط الضوء على إرث البلدية القيادي.

كما يركز البرنامج على تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية تطبيقية تعالج تحديات واقعية داخل قطاعات ومؤسسات بلدية دبي، بما يضمن تحويل المعرفة القيادية إلى نتائج عملية ملموسة تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة، وتعزز التكامل المؤسسي، وتدعم استدامة التطوير والتحسين المستمر.

إلى جانب ذلك، يستهدف البرنامج اختيار نخبة من الموظفين من قيادات الصفين الثاني والثالث وفق معايير دقيقة تشمل الخبرة القيادية، ومستوى الأداء الوظيفي، والتنوع المؤسسي، بما يضمن إثراء التجربة القيادية وتبادل الخبرات بين مختلف قطاعات البلدية، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي.

ويجسد إطلاق برنامج "قيادات المستقبل" رؤية البلدية في الاستثمار طويل الأمد في القيادات الحكومية، وتعزيز جاهزيتها لمستقبل المدن، وترسيخ نموذج ريادي في إعداد القادة القادرين على قيادة التنمية الحضرية المستدامة، ودعم مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار وجودة الحياة.

للاستفسارات الإعلامية يُرجى التواصل مع:

حسان غانم

ندي عارف

البريد الالكتروني: Hghanem@webershandwick.com Naref@webershandwick.com DubaiMunicipality@webershandwick.com

الهاتف:

حسان غانم : +971 58 110 5859

ندي عارف: +971 52 867 4946

-انتهى-

#بياناتحكومية